Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Athletico: veja onde assistir

Atlético-MG e Athletico fazem um duelo decisivo hoje (8), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo no Premiere (pay-per-view).

Confronto direto para continuar na elite do futebol brasileiro. As duas equipes ainda correm risco de queda à Série B.

Quem vencer o duelo estará salvo e coloca o adversário em situação complicada. Com 44 pontos, o Galo está na 14ª colocação, enquanto o Furacão, com dois pontos a menos, está na 16ª posição.

O Galo perdeu para o Vasco por 2 a 0 na rodada anterior, o que gerou a saída do técnico Gabriel Milito. Os mineiros não vencem há 12 jogos, com sete derrotas no período.

O Furacão jogou as duas rodadas anteriores em sua casa, mas não conseguiu vencer, somando apenas um ponto. A equipe de Lucho González poderia ter se livrado da queda, mas foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Atlético-MG x Athletico -- Campeonato Brasileiro