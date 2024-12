"Tira um peso grande", diz Thiago Silva após permanência do Fluminense na Série A

O Fluminense se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O clube carioca chegou pressionado à última rodada, mas bateu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, na Allianz Arena, e garantiu a permanência. O experiente zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, resumiu o sentimento do Tricolor Carioca.

"Foram seis meses muito complicados e hoje a gente tira um peso grande das costas. Eu falei na partida contra o Cuiabá, a gente dependia de nós. Se a gente jogar com esse espírito, aguerrido nosso, com a posse de bola, jogar o que a gente sabe, fica um pouco mais fácil para todo mundo. Só que a fase não estava ajudando e a gente não conseguia desempenhar, a pressão de não pontuar, de perder jogos importantes, de estar ali embaixo, de ver o perigo, você não quer arriscar uma jogada que normalmente você faz facilmente. Então por causa desses detalhes a gente deixou um pouco a desejar", iniciou Thiago Silva.

"Acho que o nosso torcedor, principalmente em algumas situações, vaiou em situações que a gente entende realmente, principalmente eu, que sou tricolor. Eu também não estava feliz com a minha atuação e da equipe, mas hoje nós demonstramos que o Fluminense é muito grande e a sua torcida apaixonada faz a diferença, porque quando a gente estava com seis pontos, eles colocaram 61 mil no Maracanã", completou Thiago Silva.

O experiente zagueiro voltou ao Fluminense em um momento difícil e foi fundamental para o clube carioca se livrar do perigo. Ele afirmou como foi o papo para o time dar a resposta.

"Principalmente de ter coragem, porque o medo faz parte da nossa vida, o medo é constante, mas acho que a nossa coragem tem de ser maior do que o nosso medo. Eu acho que a gente tem de glorificar o nome de Deus, porque foi um ano muito complicado, seis meses muito difíceis para mim, mas agora entendo a missão que eu tive de vir para cá", afirmou Thiago Silva.

Com a importante vitória deste domingo, o Fluminense encerrou o Campeonato Brasileiro com 46 pontos, na 13ª colocação e garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2025.