Textor diz que irá conversar com Artur Jorge sobre permanência no Botafogo

O proprietário do Botafogo, o norte-americano John Textor, garantiu que irá se reunir com Artur Jorge para tratarem sobre o futuro do treinador. Embora tenha contrato com o clube até o fim de 2025, o português deve receber o assédio de outros clubes após a temporada vitoriosa que teve à frente do Glorioso, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em um intervalo de oito dias.

"Para ser um dos escolhidos, se trata de família. Ele sabe disso, não é sobre dinheiro. Todos irão atrás dele, dos nossos jogadores. Já disse antes, podem vir até das nossas cozinheiras, porque elas são incríveis, o staff, os médicos, os fisioterapeutas, profissionais de marketing, de contabilidade... todo mundo quer as pessoas do Botafogo agora. Temos que manter a família unida, não importa se for o treinador, o jogador ou o staff", disse Artur Jorge.

Após um 2023 frustrante, em que acabou perdendo o título brasileiro nas últimas rodadas, o Botafogo mostrou perseverança e deu a volta por cima na atual temporada, conquistando o Brasileirão e a Libertadores. O orgulho do torcedor botafoguense foi resgatado e juntamente com ele a promessa de um futuro ainda mais glorioso.

"Sobre o nosso treinador, ele tem contrato. Ele tem um bônus incrível. Não acho que a cabeça dele está pensando em dinheiro, Agora que tudo acabou, vamos conversar do jeito que sempre fazemos, cara a cara, e vamos resolver", completou Textor.

O Botafogo embarca ainda neste domingo rumo ao Catar, onde disputará o Mundial de Clubes. O primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira, contra o Pachuca, do México. Se vencer, o Glorioso terá pela frente o Al Ahly. Apenas se triunfar sobre o time egípcio que o time carioca enfrentará o Real Madrid, garantido diretamente na decisão.