Sub-15 do Palmeiras bate o Vitória e se consagra campeão da Aldeia Cup de 2024

Neste domingo, o time sub-15 Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0 pela decisão da Aldeia Cup de 2024 e se consagrou campeão do torneio. O gol da partida realizada no CT do Retrô, em Camaragibe-PE, foi mercado por Isaac Nicolas.

Nesta edição da Aldeia Cup, o Verdão disputou sete partidas, venceu cinco, empatou duas e não perdeu nenhuma. No total, foram três gols sofridos e 22 marcados, com Isaac Nicolas sendo o artilheiro da equipe. A Cria da Academia balançou as redes em seis oportunidades.

O Palmeiras conquistou o título da Aldeia Cup na categoria Sub-15 pelo segundo ano seguido. Em 2023, a equipe levou a taça ao vencer o Retrô na final. Além disso, o Verdão também foi campeão do torneio na categoria Sub-14 em 2022.

Neste ano, o Verdão participou da Aldeia Cup com o time sub-16 também, conquistando a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória na decisão da Série Bronze, com gols de Murilo Felpa e Gabriel Carpina. Ao longo da competição, a equipe disputou seis jogos, obtendo quatro vitórias e dois empates.

Veja todos os jogos do Palmeiras sub-15 pela Aldeia Cup

Primeira fase

02/12: Palmeiras 11 x 0 Atlético Piauiense



Gols: Lukas (três vezes), Niakson, Robert, Isaac Nicolas (duas vezes), Gustavo Froldi, João Urbano, Kaique (duas vezes) e Isaac Leocadio

03/12: Palmeiras 2 x 1 Vitória



Gols: Isaac Nicolas e Victor Gabriel

04/12: Palmeiras 4 x 0 Santa Cruz



Gols: Robert, Lucas Silva, João Urbano e Isaac Nicolas

05/12: Palmeiras 1 x 1 Retrô-PE



Gol: Gustavo Froldi

06/12: Palmeiras 1 x 1 Sport



Gol: Kaique

Semifinal - Série Ouro

07/12: Palmeiras 2 x 0 Red Bull Bragantino



Gols: Samuel e Isaac Nicolas

Final - Série Ouro

08/12: Palmeiras 1 x 0 Vitória



Gol: Isaac Nicolas