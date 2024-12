São Paulo Tennis Classic começa nesta segunda-feira com brasileiras em destaque

Último torneio internacional feminino do ano no Brasil, o São Paulo Tennis Classic terá início nesta segunda-feira, no Kosmos Clube, em Mogi das Cruzes. A competição, organizada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), terá entrada gratuita e distribuirá US$ 15 mil entre as atletas.

Além do prêmio em dinheiro, a campeã da disputa também levará 15 pontos no ranking mundial da WTA. Os principais nomes brasileiros na competição são Luiza Fullana e Ana Candiotto, que estiveram no time Brasil que disputou a Billie Jean King Cup, em São Paulo. Fullana também foi campeã no ITF W15 de Ribeirão Preto e chega embalada após participação no WTA 125 de Florianópolis.

"Muito feliz de poder ter tido uma temporada boa e ter ido além das minhas expectativas. A meta para esse torneio é acabar o ano me sentindo bem na quadra e com ainda mais 'sede' para o ano que vem", disse a tenista.

O qualifying, que tem início nesta segunda-feira, garantirá oito vagas na chave principal, com 12 atletas do Brasil buscando a classificação. Outros destaques são Sofia Perovani, que acabou de entrar para o ranking da WTA, Catarina Melleiro, Helena Bueno e Bianca Bernardes.