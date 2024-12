São Paulo fará o possível para comprar Marcos Antônio e Ruan, diz Belmonte

O São Paulo deseja contar em definitivo com o meio-campista Marcos Antônio e com o zagueiro Ruan Tressoldi, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em participação na Live do São Paulo no UOL.

O dirigente destacou que os dois jogadores, mesmo com pouco tempo de clube, já conseguiram apresentar um bom rendimento.

Faremos o possível para adquiri-los [Marcos Antônio e Ruan]. [...] São dois atletas que já nos mostraram que podem ser muito úteis ao elenco. [...] Estamos muito satisfeitos com o rendimento deles.

Carlos Belmonte

Marcos Antônio chegou ao Tricolor paulista em julho e disputou 13 jogos, sendo titular em nove deles. O meia pertence a Lazio.

Já Ruan participou de sete partidas, escalado em todas no onze inicial. O zagueiro está cedido pelo Sassuolo, também da Itália.

O que mais Belmonte disse sobre o São Paulo no mercado

Interesse em Oscar: "O Oscar é um jogador muito importante. A gente acha que ele poderia dar um crescimento ao nosso elenco. É uma das reivindicações do Zubeldía. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar, mas ele nos interessa."

Postura por Wendell: "Achamos o Wendell interessante. Precisamos saber da relação dele com o Porto, se ele vai ou não sair. Se tiver custo para sair, a contratação já se torna inviável para nós. Ele tem mais seis meses de contrato. Precisamos saber se ele quer vir para o Brasil. E nós concorremos com outros times: Cruzeiro, Grêmio e Corinthians o procuraram também. Não podemos estourar nosso orçamento."

Luciano não é moeda de troca: "Um jogador que te entrega 16 gols por temporada sem ser centroavante não pode ser descartado por ninguém. Ele pode ser adaptado. É um jogador que a gente acha fundamental para a temporada de 2025."

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.