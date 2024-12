Ramón Díaz enaltece Yuri e vê Corinthians 'convencido' por estilo de jogo

Ramón e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar, não pouparam elogios ao elenco do Corinthians, principalmente ao artilheiro Yuri Alberto, após a arrancada histórica e o recorde batido no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O treinador argentino avaliou os jogadores como os protagonistas da arrancada de sucesso e disse que a equipe está 'convencida' pelo novo estilo de jogo. A vitória do Timão sobre o Grêmio por 3 a 0 sacramentou um recorde no Brasileirão: nove triunfos consecutivos. Apenas duas outras equipes haviam alcançado esse feito na era de pontos corridos: Internacional (2020) e Atlético-MG (2021).

Os verdadeiros protagonistas são os jogadores. Contente porque Yuri saiu goleador do Brasileirão, que é difícil e complicado, ainda mais pela situação que estávamos. Equipe mostrou muita categoria, está convencida do que joga, de como joga, e realmente os jogadores são os verdadeiros protagonistas deste sucesso e do que está passando. Torcida não merece brigar contra o rebaixamento. É uma grande equipe que merece brigar por coisas importantes.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, em coletiva de imprensa

Para Emiliano, Yuri Alberto teve papel fundamental na evolução do time. O camisa 9 foi bancado pela comissão técnica, mesmo durante períodos de baixa, e chegou à artilharia do Brasil, com 31 gols marcados. Além disso, o auxiliar argentino projeta Yuri na seleção brasileira.

Foi fundamental Yuri acreditar, porque sabíamos da qualidade e da classe de jogador que ele é, sobretudo a grande pessoa que é. Nos momentos ruins, com sorriso e um semblante de quem queria trabalhar. Foi dar confiança, na entrevista perguntavam porque não tirávamos, e aí está o resultado. Goleador passa por momento ruim, hoje é um jogador muito importante não só para Corinthians como pode ser para a seleção...É importante ter um artilheiro assim.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians

Além disso, o auxiliar afirmou não ter certeza se o goleador permanecerá no Corinthians em 2025. Ainda assim, garantiu que fará o que for possível para contar com o seu camisa 9 no ano que vem.

Não depende de nós, mas vamos brigar todos juntos, tentar fazer algo, queremos que fique pela classe de jogador que é, extraordinário.

Emiliano Díaz

O que mais disse a comissão técnica

Emiliano avaliou clima positivo no vestiário. "Internamente acreditamos no trabalho que fazíamos, sobretudo a harmonia no grupo, sempre muita união e dedicação, ainda mais nos momentos difíceis. Acreditar no trabalho, no momento, no elenco que teríamos, que ainda dá para brigar por mais coisas. De cinco meses para cá, chegamos em duas semifinais e ficar em segundo no segundo turno não é fácil, mas o time acreditou, o elenco se armou. Internamente, sabíamos que poderia acontecer. Parabéns a todo mundo, mas acho que a união foi a chave para terminarmos do jeito que terminamos."

Emiliano disse que o Corinthians tem que mentalidade e parar de brigar contra o rebaixamento. "É importante que os torcedores, os jogadores, o clube e os dirigentes viraram uma coisa só para sair desta situação. Sabemos que os torcedores são muito importantes pelo apoio, pela forma como nos acompanha, como torce, e como o jogador se sente protegido por este torcedor apaixonado. O futebol é assim, tem que acreditar, ter determinação. Estamos felizes com o torcedor e agora os vemos felizes, porque o grupo de jogadores deu uma satisfação enorme. Corinthians tem que pensar e mudar de mentalidade, não tem que jogar mais só para fugir do rebaixamento nunca mais. É um grande clube e tem uma das melhores torcidas do Brasil. Tem que pensar grande, pensar em conseguir coisas importantes. Tivemos duas semifinais, no ano que vem tem que apontar para brigar por coisas importantes."

Emiliano projetou nova exigência ao time em 2025. "A exigência será maior, porque muitas vezes quando vivíamos momento delicado, tinha que manejar certas coisas que são difíceis. No momento ruim, o planejamento é brigar por tudo, com mais vontade, com mais concentração. Cometemos erros que não podemos cometer, e o planejamento é esse. Estamos fazendo coisas boas há quatro meses, duas semifinais e um segundo turno em segundo. É seguir o mínimo que estamos fazendo e ter mais exigência porque será um ano de mais pressão. Estamos preparados, elenco está preparado, de pressão como corintianos, sabemos o que temos que suportar. Foi um dos anos mais difíceis do clube, o grupo colocou a cara, acho que estamos acostumados. O pior passou e o melhor está por vir."

Emiliano explicou planejamento para a próxima temporada. "O plano está feito, o elenco sabe o que pretendemos para as férias, início do campeonato, sabemos que está perto do início da temporada, o calendário está aqui. Temos que tentar arrancar do mesmo jeito que terminamos. É dar continuidade ao trabalho, mas sabemos que a exigência será maior, mas estamos preparados. Por alguma razão estamos aqui e o Corinthians nos escolheu, e os jogadores foram escolhidos a dedo. Sabemos a responsabilidade que temos para arrancar com tudo em 2025."