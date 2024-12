Protagonista do Corinthians: Yuri Alberto fecha 2024 como artilheiro do país e do Brasileirão

O ano de 2024 foi especial para Yuri Alberto. Com o gol anotado na vitória por 3 a 0 contra o Grêmio, o camisa 9 do Corinthians terminou a temporada como artilheiro do país e do Campeonato Brasileiro.

Yuri passou Pedro, do Flamengo, e chegou aos 31 gols marcados, se isolando na artilharia nacional em 2024. Com o tento na Arena do Grêmio, o atacante também manteve a primeira colocação no ranking do Campeonato Brasileiro, igualado com Alerrandro, do Vitória, que também foi às redes na última rodada.

Criticado no primeiro semestre pela Fiel Torcida, Yuri deu a volta por cima e terminou o ano com 15 gols e três assistências nos últimos 16 jogos. O destaque do camisa 9 é tanto, que a tendência é que o jogador recebe propostas na próxima janela de transferências para deixar o clube.

Contra o Grêmio, o primeiro gol corintiano saiu no final da etapa inicial, de pênalti, com Yuri Alberto. No segundo tempo, o Timão ampliou nos minutos finais com Charles, após assistência de Romero, e sacramentou o resultado com Memphis Depay, de bicicleta.

"Era muito importante (a artilharia). Lógico que a gente estava atrás do objetivo principal, a nona vitória seguida, mas acabou caindo no meu pé (o pênalti). Pedi sabedoria para tomar a melhor decisão e graças a Deus aconteceu. Foi um ano especial, de momentos difíceis, que me fortaleceram bastante", disse Yuri em entrevista ao Premiere.

Com a vitória diante do Tricolor Gaúcho, o Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 56 pontos, três a menos em relação ao G6. A equipe de Ramón Díaz também igualou o recorde de triunfos seguidos na liga nacional, com nove.

Veja raio-x dos gols de Yuri Alberto em 2024:

Campeonato Paulista: 5 gols



Copa do Brasil: 2 gols



Copa Sul-Americana: 9 gols



Brasileirão: 15 gols