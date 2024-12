Prodígio do grappling, Mica Galvão abre as portas para lutar no UFC Invitational

Com apenas 21 anos, Micael Galvão já é considerado um dos maiores fenômenos da luta agarrada dos últimos tempos. Em 2024, o brasileiro alcançou um raro 'Super Grand Slam' na carreira, sendo campeão do Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Europeu, Mundial e também do 'ADCC' - torneio mais tradicional de submission do planeta. Após uma temporada perfeita, 'Mica' aparentemente já pensa em tentar repetir o sucesso em uma competição inédita: o UFC Fight Pass Invitational.

Presente como convidado para a nona edição do evento, sediada no 'Apex', em Las Vegas (EUA), Mica aprovou o que viu de perto. Liderado pelos confrontos entre Mikey Musumeci vs Felipe Machado e Renato Canuto vs Jason Nolf, o Invitational 9 teve a temática Brasil vs Estados Unidos. Com dez embates, a disputa entre os países acabou empatada em 5 a 5 no placar. De olho em novos desafios, Galvão confirmou seu interesse em se testar no show futuramente.

"Há grandes possibilidades (de lutar o UFC Invitational). Estamos apenas resolvendo algumas situações, até para eu conseguir entrar no evento tranquilamente. Todo atleta já sabe, quando vamos procurar qualquer coisa de luta, hoje, graças a Deus, o jiu-jitsu está se tornando uma coisa mais profissional, então tem sempre todo um planejamento. Não seria somente pegar e entrar (para lutar). Mas a minha vontade não fica para trás, estou vendo o evento agora em primeira pessoa, tendo essa recepção e carinho da galera do UFC. Está sendo uma experiência bacana, estou com muita vontade de participar do evento no futuro breve", destacou Micael.

Alcance do UFC

Acostumado em competir nos maiores eventos de grappling do mundo, Mica opinou que o UFC Invitational tem tudo para entrar na prateleira dos torneios de maior prestígio do ramo em pouco tempo. Afinal, em sua visão, a plataforma que o Ultimate tem atrelada a si atrai não somente grandes astros da modalidade, como também garante uma grande base de audiência dos fãs acostumados com os shows de MMA. Entusiastas das artes marciais, tais torcedores poderão se tornar novos adeptos da cultura do jiu-jitsu e da luta agarrada como um todo.

"Minha primeira vez aqui acompanhando (in loco) o UFC Fight Pass. Já, desde a primeira (edição) venho acompanhando todas as lutas. Desde as primeiras, veio evoluindo até o ponto que está agora. Creio que o UFC é uma 'Meca', que já vem cuidando das artes marciais desde os primórdios. Então sempre souberam fazer eventos de altíssimo nível. Então creio que agora com eles entrando no grappling, não vai ser diferente. Provavelmente estarão transformando isso aqui em um show muito extraordinário. E não estar fazendo parte disso seria besteira (risos)", explicou o brasileiro.

Palco para grandes estrelas

O interesse de Mica não é à toa. Afinal, cada vez mais, o UFC Invitational tem se firmado como um dos grandes eventos de grappling da atualidade. Com a plataforma estabelecida do Ultimate, a atração tem atraído as principais estrelas da modalidade. Além de Mikey e Canuto, o tatame montado no 'Apex' já recebeu nomes como Gordon Ryan, Victor Hugo, Nicholas Meregali, Felipe Preguiça, Kaynan Duarte e Nick Rodriguez. Além disso, representantes do MMA como Glover Teixeira e Renato 'Moicano' também já se aventuraram no show.