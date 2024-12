"Pode colocar tudo em cima de mim", afirma Paulo Autuori após rebaixamento do Athletico-PR

Neste domingo, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado, o Furacão, em seu centenário, foi rebaixado à Série B. Paulo Autuori, diretor técnico da equipe, assumiu a responsabilidade da queda.

"Já participei de campanhas vitoriosas e este é um momento extremamente difícil. Como treinador que fui a vida inteira, estou acostumado aos vários momentos. Como nesse momento é normal personificar um culpado, sou eu aqui. Pode colocar tudo em cima de mim. Este é um momento extremamente difícil para todos nós, mas tudo tem uma causa. É isso que precisamos entender", disse Autuori.

"As coisas não acontecem no final. Tivemos como equipe muitas oportunidades de ficar em uma situação tranquila. Não fomos competentes para isso. Momentos em que tivemos em nossas mãos e não tivemos a competência necessária para fazer as coisas da melhor maneira possível", completou.

Os paranaenses ficaram com 42 pontos, na 17ª posição, e vão disputar a Série B na próxima temporada. O Red Bull, com 44 pontos, foi a primeira equipe fora da degola. Este, portanto, foi o quarto rebaixamento da história do Furacão.

"Temos que agradecer muito o apoio da torcida. É lógico que queríamos proporcionar outro momento a eles, mas não fomos competentes nas várias chances que tivemos. Estamos decepcionados em não proporcionar a eles o que gostaríamos", destacou Autuori.

Ídolo, Thiago Heleno lamenta queda no Brasileirão

O ídolo do Athletico-PR, Thiago Heleno, lamentou o resultado e o rebaixamento do Furacão. O camisa 44 assumiu erros do time na temporada e indicou culpados.

"Momento muito difícil, diante de nosso centenário. Foram muitos erros, nossos torcedores e familiares devem estar sofrendo muito em uma hora dessas. Nós jogadores também. Nós erramos muito, adiamos muitas partidas e éramos para estarmos tranquilos nesse campeonato. Muitas coisas vieram acontecendo, é muita tristeza. Pedir desculpas ao nosso torcedor. Eu, particularmente, estou há muitos anos no clube e, com certeza, é o pior fim de ano meu", disse.

"Agora, é só ir para nossa família. Novamente, pedir desculpas. Sei que esse rebaixamento vai sobrar para algumas pessoas. Muitos vão sair ilesos pelo fato de não ter aparecido, não ter jogado. Muitas vezes, os jogadores jogaram sem condições, no limite para poder ajudar. Como falei, o erro foi para todos os lados. Jogadores têm culpa, diretoria tem culpa, treinadores que passaram tem culpa", continuou Thiago Heleno.

O experiente jogador também lastimou a atuação na Arena MRV. Heleno aproveitou para destacar que, apesar de depender apenas de si para escapar, o Athletico-PR não conseguiu o resultado.

"Então, minha vida segue. Quando fui campeão aqui, ninguém me colocou como melhor. Então, não é porque eu fui rebaixado agora que vou me colocar como pior. Preciso trabalhar, temos família, todos nós temos. Hoje, era só ter vencido o jogo, que não tinha torcida do adversário. Mas, falta de muita peça. Vamos seguir", finalizou.