'Pau no c* da mídia': Por que frase virou slogan em retomada do Corinthians

A frase exibida pelo zagueiro Cacá, na última terça-feira (3), "Pau no cu da mídia e Vai Corinthians", ganhou aderência da torcida. O desabafo virou uma espécie de "slogan" da campanha que definiu a permanência da equipe alvinegra na Série A do Campeonato Brasileiro.

Como Corinthians incorporou 'slogan'

O discurso de 'perseguição' da mídia ao Corinthians ganhou força entre torcedores com o desabafo de Cacá, ainda em julho. Ele disparou a frase para os jornalistas na zona mista, depois da vitória de 2 a 1 do Corinthians contra o Criciúma, no primeiro turno. Cacá chegou a pedir desculpas pela "cabeça quente".

O Cacá com a faixa escrita "Pau no cu da mídia".



Que vídeo sensacional KKKKKKKKKKKKKKKKK ? Elyel ???? (@elyelsccp) December 4, 2024

À época, o Corinthians enfrentava um momento complicado dentro e fora de campo. A equipe lutava contra o rebaixamento no Brasileirão, enquanto acompanhava a repercussão negativa do caso Vai de Bet na imprensa.

Após as eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o elenco se blindou e protagonizou uma retomada no Brasileirão. Desde então, foram oito vitórias em sequência no campeonato nacional.

Na última quarta-feira (4), com a vaga na Libertadores garantida, o Timão publicou um vídeo em suas redes sociais com prints de reportagens de semanas atrás. As chamadas das matérias apontavam o Corinthians longe de se classificar às principais competições de 2025.

O post aconteceu cerca de 24 horas depois da vitória contra o Bahia e de Cacá estender a bandeira. O momento aconteceu junto ao tradicional "poropopó" de jogadores e torcedores.

Na legenda, o clube escreveu: "Nunca duvide de nós". Os torcedores reforçaram o 'slogan' e pediram respeito ao Corinthians nos milhares de comentários.

Nunca duvide de nós.



Nunca duvide de nós.

O Sport Club Corinthians Paulista está classificado para a pré-Libertadores e Copa do Brasil 2025! ????#VaiCorinthians ? Corinthians (@Corinthians) December 5, 2024

Frase não é unanimidade entre jogadores

O discurso contra a mídia não é unanimidade no elenco alvinegro. Em zona mista, após a polêmica faixa exibida na vitória sobre o Bahia, alguns jogadores minimizaram o peso das críticas da imprensa.

Acredito que as pessoas falam o que pensam. Acredito que somente trabalhar, trabalhar quieto, às vezes vem críticas, mas é desnecessário rebater. Óbvio, o sonho de todo atleta aqui no Brasil é buscar uma seleção brasileira, trabalhar dobrado para, quem sabe um dia, realizar esse sonho. Mas de repente as críticas acontecem, como eu venho dizendo, tem que ter cabeça boa, paciência. Como eu disse, as pessoas falam o que acham que está certo, as pessoas falam o que pensam.

Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Corinthians