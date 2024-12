Flu vence, escapa da Série B, e Palmeiras é vice em Allianz baixo astral

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (8), em jogo válido pela última rodada do Brasileirão. O resultado garantiu o Tricolor das Laranjeiras na elite do futebol brasileiro e confirmou o vice-campeonato alviverde.

Kevin Serna foi o autor do único gol do jogo. O atacante colombiano foi o responsável pelo gol salvador do Flu após bela jogada individual.

Allianz Parque viveu tarde melancólica. A torcida não preparou nenhuma grande festa antes do jogo, e o estádio tinha diversos espaços vazios. Todos já um pouco conformados de que o título não viria. Para piorar, o time teve nova atuação ruim em um jogo decisivo. Os jogadores ouviram vaias na saída para o intervalo e após o apito final.

O Palmeiras fechou o Brasileirão na 2º posição com 73 pontos. Com o triunfo, o Fluminense foi a 46 pontos e conseguiu terminar o campeonato na 13ª posição.

O título foi confirmado pelo Botafogo, que venceu o São Paulo por 2 a 1 no Nilton Santos. A equipe de Artur Jorge foi campeã com 79 pontos.

Fluminense é letal e Palmeiras apático

O Palmeiras dominou a posse de bola no 1º tempo, mas não criou nenhuma chance de perigo. Fábio foi para o vestiário sem sujar seu uniforme. Abel optou por tirar Felipe Anderson do time e colocar Maurício entre os titulares, mas a nova dinâmica não funcionou.

Já o Tricolor das Laranjeiras chegou pouco ao ataque, mas quando teve suas chances foi letal. A primeira aconteceu logo no primeiro lance do jogo: Arias cobrou escanteio, e Thiago Silva acertou o travessão. A equipe de Mano Menezes cozinhou a partida, retardou quase todos os reinícios e aos 36 minutos chegou ao gol em contra-ataque rápido.

Nonato lançou Serna, o atacante ganhou no corpo de Vanderlan, driblou Murilo e bateu rasteiro no cantinho de Weverton — que nem pulou na bola. O Palmeiras terminou os primeiros 45 minutos com apenas quatro finalizações (e nenhuma delas no gol de Fábio).

Gol do Fluminense foi praticamente simultâneo ao do Botafogo

Serna, do Fluminense, comemora após marcar contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Segundos depois de Serna marcar no Allianz Parque, Savarino balançou as redes para o Botafogo no Nilton Santos contra o São Paulo. Apenas um cenário daria o título ao Palmeiras: uma vitória sobre o Flu combinada com uma vitória do São Paulo no Rio de Janeiro.

Palmeiras se lança ao ataque, mas sem criatividade

O segundo tempo palmeirense foi muito melhor, mas não o suficiente. Abel Ferreira voltou do intervalo com Dudu na vaga de Aníbal Moreno, o que deixou o time bastante ofensivo.

O problema é que nem Dudu e nem Estêvão conseguiram fazer a diferença com seus dribles pelo lado do campo, o que fez o time cruzar diversas bolas na área — e facilitou o trabalho para a defesa do Flu.

Para responder, Mano Menezes até tirou o meio-campista Nonato para colocar o zagueiro Manoel. Nos minutos finais, o Fluminense jogou com uma linha de cinco na defesa.

Lances importantes

Fluminense acerta a trave no primeiro ataque. Com um minuto de jogo, Arias cobrou escanteio na cabeça de Thiago Silva. O zagueiro subiu sozinho e a acertou o travessão de Weverton.

Raphael Veiga cobra falta com muito perigo. Aos 19 minutos, Estêvão deu chapéu em Lima e foi derrubado por Martinelli na entrada da área. Veiga bateu a falta por cima da barreira, e a bola passou com muito perigo.

Serna abre o placar para o Fluminense. Aos 36 minutos, Nonato lançou Serna, o atacante ganhou no corpo de Vanderlan, limpou Murilo e finalizou no canto rasteiro. Weverton só olhou a bola entrar. 1 a 0 para o Flu.

Flaco López quase empata o jogo. Aos 2 minutos do 2º tempo, Estêvão fez boa jogada individual pela direita, cruzou na área, e Flaco López subiu mais alto que a defesa. Fábio espalmou para escanteio.

Vanderlan empata para o Palmeiras, mas gol é anulado. Aos 6, Vanderlan marcou um golaço, mas a arbitragem anulou por interferência de Dudu, impedido no lance que antecedeu o gol.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 46, Keno ganhou disputa de Richard Ríos e ficou mano a mano com Murilo no campo de ataque. O atacante finalizou na saída de Weverton, mas o goleiro fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 1 FLUMINENSE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 8 de dezembro de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Público: 34.571

Renda: R$ 3.522.940,16

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (ES)



Gol: Kevin Serna, aos 36 minutos do 1º tempo (FLU);



Cartões amarelos: Marcos Rocha e Estêvão (PAL); Fábio, Kauã Elias, Martinelli, Lima e Cano (FLU)

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno (Dudu), Richard Ríos e Raphael Veiga (Rony); Maurício (Gabriel Menino), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato (Manoel), Lima, Kevin Serna (Keno) e Jhon Arias; Germán Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.