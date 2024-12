Palmeiras tem ato final em casa com adeus de ídolos e sonho do tri distante

O Palmeiras encerra sua temporada neste domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Allianz Parque, pela última rodada do Brasileirão. Além do jogo poder decretar o pior ano da Era Abel Ferreira à frente do clube (apenas com o título do Campeonato Paulista), o duelo deve ser o adeus de alguns ídolos recentes importante do Alviverde.

O que aconteceu

O Palmeiras precisa de um milagre para ser campeão: vencer o Fluminense e ainda torcer para o São Paulo (com um caminhão de desfalques) superar o Botafogo no Nilton Santos. O próprio Abel já confirmou em coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro que o campeonato está praticamente definido e o sonho pelo tri mais distante.

Dudu, Rony e Zé Rafael, importantíssimos na Era Abel, podem estar fazendo suas despedidas. Os atacantes perderam muito espaço no elenco em 2024 e estão insatisfeitos com suas situações no clube — ambos devem vestir a camisa de outro time em 2025. O meio-campista sofreu com lesões durante este ano, perdeu a vaga no time titular e ainda teve problemas com a torcida nas redes sociais.

Os três atletas estão entre os jogadores com mais títulos pelo Palmeiras em toda história. Dudu tem 12, empatado com diversos nomes na 1º posição, Rony e Zé Rafael têm 11, e aparecem em 2º no ranking.

Nenhum dos três jogou um minuto sequer na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na última rodada. Eles começaram o duelo decisivo para manter o Palmeiras na briga pelo título no banco e viram Maurício, Gabriel Menino e Lázaro (que não atuava desde setembro) ganharem a preferência de Abel Ferreira.

Os números deles em 2024 evidenciam como perderam espaço. Zé Rafael só disputou 37 jogos neste ano (esse número tão baixo só tinha aparecido em seu primeiro ano no clube, quando jogou 38 partidas e ainda buscava espaço — em 2023, foram 60). Rony é o que mais jogou: 62 partidas, mas apenas 27 vezes como titular. Já Dudu, que voltou de lesão grave em junho, só disputou 18 jogos desde o retorno (sem gols ou assistências).

Palmeiras acumulou frustrações em 2024

Marcos Rocha, do Palmeiras, em jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão Imagem: JOISEL AMARAL/AGIF

Logo em fevereiro, o Palmeiras não fez um jogo ruim, mas perdeu a Supercopa do Brasil para o São Paulo nas penalidades.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, fez um jogo péssimo na ida contra o Flamengo no Maracanã e perdeu por 2 a 0. Foi muito bem jogando em casa na volta, mas só conseguiu uma vitória magra por 1 a 0 que não foi o suficiente para a classificação.

Na Copa Libertadores, a história se repetiu, desta vez contra o Botafogo. Derrota na ida por 2 a 1, em novo jogo ruim, e empate por 2 a 2 no Allianz Parque — que até deu esperanças com o gol anulado de Gustavo Gómez no fim, mas o desempenho também não foi nada bom.

O último ato era a chance de fazer o confronto direto contra o Botafogo no Brasileirão em pleno Allianz Parque, e uma vitória encaminharia bem o tricampeonato consecutivo. No entanto, o Alvinegro venceu o jogo por 3 a 1 e não deixou dúvidas de que é o favorito ao título.