Palmeiras se isola como time que mais vezes terminou o Brasileirão entre os dois primeiros colocados

O Palmeiras entra em campo para a última rodada do Campeonato Brasileiro tentando conquistar o tri consecutivo. Contudo, para isso, não depende apenas de si. O Verdão recebe o Fluminense, no Allianz Parque, neste domingo, às 16 horas (de Brasília).

Para ficar com o título, o time de Abel Ferreira depende de uma combinação de resultados. O Verdão precisa vencer o Tricolor das Laranjeiras e torcer pela derrota do Botafogo, que enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos. O Palmeiras já tem pelo menos o vice-campeonato assegurado, o que o isola como clube que terminou o Brasileiro entre os dois primeiros colocados por mais vezes.

Ao todo, o Verdão ficou em uma das duas primeiras posições em 17 oportunidades, tendo conquistado 12 títulos e quatro vices. Nesta temporada, ainda resta um jogo para saber qual será sua posição final. Em seguida, está o Santos, com 16 (oito títulos e oito vices), e o São Paulo, com 12 (seis títulos e seis vices).

Caso vença o título, o Palmeiras irá conquistar o tri consecutivo pela primeira vez em sua história. E, além disso, terá o feito inédito de faturar o tri do Paulista e do Brasileiro. Já se no mínimo empatar com o Fluminense, o Verdão atinge 74 pontos e se tornará o vice-campeão de maior pontuação no atual formato do Brasileirão, que está em vigor desde 2006, com 20 times na disputa.

O recorde atual é do Santos, que somou 74 pontos no Brasileirão de 2019, conquistado pelo Flamengo. Naquela oportunidade, o Verdão também conquistou 74 pontos, mas ficou atrás do Peixe pelo número de vitórias (22 a 21). Neste ano, o Palmeiras também tem 22 vitórias e, em caso de empate, superaria o Santos de 2019 no saldo de gols: 28 a 27.