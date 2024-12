Olympique de Marselha vence o Saint-Étienne e diminui distância para o líder PSG no Francês

Neste domingo, o Olympique de Marselha venceu o Saint-Étienne por 2 a 0, no Estádio Geoffroy-Guichard, pela 14ª rodada do Campeonato Francês. Rabiot e Greenwood marcaram os gols da vitória.

Com o triunfo, o Marselha fica em segundo lugar, com 29 pontos, e diminui a distância para o líder PSG, que tem 34 e empatou com o Auxerre na rodada. Já o Sain-Étienne se mantém em 16º, com 13 pontos.

Na próxima rodada, o Olympique de Marselha recebe o Lille, no sábado (14), às 13h (de Brasília). O Saint-Étienne, por sua vez, visita o Toulouse, na sexta-feira (13), às 16h45.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Olympique abriu o placar, com Rabiot.

O segundo gol saiu na segunda etapa. Aos 20, Mason Greenwood cobrou pênalti e definiu o resultado final.