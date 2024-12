Nos pênaltis, São Paulo perde do Fluminense e cai nas quartas da Copinha feminina

Neste domingo, no Parque Recreativo CERET, o São Paulo perdeu para o Fluminense por 4 a 3 nos pênaltis e não avançou à semifinal da Copinha feminina. O tempo regular acabou em 1 a 1, com gol de Stefane para a equipe carioca e Fátima Acosta para o time paulista.

Agora, o Fluminense se junta a Ferroviária, Santos e Internacional na semifinal da Copa São Paulo de Juniores feminina. A tendência é que as partidas da próxima fase ocorram nos dias 11 e 12 de dezembro.

O Fluminense inaugurou o marcador aos 45 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta explodir no travessão, a defensora Stefane ficou com a sobra e, na pequena área, mandou a bola para o fundo das redes.

O São Paulo empatou aos 41 minutos da etapa complementar. De pênalti, Fátima Acosta não desperdiçou a chance e anotou o primeiro do Tricolor paulista no duelo.

Nas cobranças de pênaltis, Ana Bia, Camilla e Fátima Acosta converteram para o São Paulo e Kedima e Anaju não converteram. Pelo lado do Fluminense, Julia Ferreira, Mileninha, Lamis e Luisa Rosa marcaram, enquanto Adrielly desperdiçou

Internaciional bate Botafogo e avança à semifinal

Mais cedo, neste domingo, o Internacional venceu o Botafogo por 4 a 2 e também avançou à semifinal. Gabriella, Bia Martins, Joana Mylena e Carlinha marcaram para a equipe gaúcha e Cabral e Débora Bebê anotaram para o Glorioso.