Memphis provoca goleiro do Grêmio após vitória do Corinthians: "Não deveria ter se envolvido"

O atacante Memphis Depay provocou o goleiro Caíque, do Grêmio, após a vitória do Corinthians, neste domingo. O holandês publicou em seu Instagram pessoal uma foto do arqueiro logo após sofrer o gol de bicicleta do jogador do Timão, com a legenda: "Não deveria ter se envolvido".

A mensagem de Memphis faz menção ao momento de desentedimento entre eles, minutos antes do gol anotado. Memphis foi acalmar os ânimos dos gremistas após entrevero com José Martínez, e Caíque não gostou. O clima esquentou entre os jogadores, que discutiram bastante em campo.

Memphis marcou o terceiro gol do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Reprodução)

Após revisão no VAR, José Martínez e Dodi foram expulsos pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Memphis ficou em campo e anotou o gol de bicicleta para sacramentar o triunfo alvinegro.

Contra o Grêmio, o primeiro gol corintiano saiu no final da etapa inicial, de pênalti, com Yuri Alberto. No segundo tempo, o Timão ampliou nos minutos finais com Charles, após assistência de Romero, e sacramentou o resultado com Memphis Depay.

Com a vitória, o Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 56 pontos, três a menos em relação ao São Paulo, 6º colocado. A equipe de Ramón Díaz também igualou o recorde de triunfos seguidos na liga nacional, com nove.