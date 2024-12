Neste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Juventude e venceu por 1 a 0. O gol do Cabuloso, no Estádio Alfredo Jaconi, foi anotado por Tevis, no primeiro tempo. Mesmo com o triunfo, o time mineiro não garantiu vaga na Libertadores de 2025 e jogará a Copa Sul-Americana.