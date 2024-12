Mbappé comenta críticas e fala sobre investigação por estupro pela primeira vez: "Não me preocupa"

Neste domingo, Kylian Mbappé falou pela primeira vez sobre a investigação que ocorre na Suécia após ter sido acusado de estupro e agressão sexual em uma visita a Estocolmo, em outubro. Pego de surpresa com o caso, o craque francês mostrou tranquilidade e acredita em sua inocência.

"Me surpreendeu (a acusação). São coisas que acontecem e você não vê chegando. Não recebi nada, nem uma intimação. Eu li a mesma coisa que todo mundo. O governo sueco não me disse nada, por isso não me preocupa. É só uma falta de compreensão, porque nunca me senti preocupado. Sempre me mantive concentrado no meu trabalho. Se a justiça me convocar, simplesmente irei", afirmou o camisa 9 do Real Madrid em entrevista ao programa Clique, do Canal+ França.

Mbappé também deu mais detalhes de sua passagem por Estocolmo. O jogador estava de folga do clube espanhol após não ser convocado para a seleção francesa durante uma data Fifa em outubro. Ao voltar da capital da Suécia, o atacante foi surpreendido com a acusação e ainda trocava mensagens com a suposta vítima.

"Tive cinco dias livres, resolvi sair, mas o treinador me disse para ir a um lugar menos exposto. Mas sou Kylian e sou reconhecido em todos os lugares. Quando volto de lá, pouso e fico sabendo das notícias. E eu ainda estava conversando com a pessoa com quem passei a noite", disse o atacante.

O craque francês também falou sobre as recentes críticas que tem sofrido por seu desempenho. Na atual temporada, Mbappé marcou 11 gols e distribuiu duas assistências em 21 partidas. No entanto, foi julgado por dois pênaltis que perdeu, nas derrotas contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões, e contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

"As pessoas nos vêem como robôs. Mas somos humanos como todos. Nos criticam e nos elogiam, mas quando atacam seus entes queridos, não é legal. Aqui (em Madri) não tenho contato com a televisão francesa, são mais meus familiares que assistem e me falam", finalizou Mbappé.