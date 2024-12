Luiz Henrique é o craque do Brasileirão; Estêvão é eleito como revelação

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF anunciou os jogadores eleitos para a seleção do Brasileirão 2024. O Botafogo, campeão, dominou a relação, com cinco representantes, além do melhor técnico.

Luiz Henrique foi eleito o craque do campeonato. Ele já tinha sido eleito o melhor jogador da Libertadores.

Estêvão foi eleito a revelação. O garoto de 17 anos foi o principal nome do Palmeiras e foi fundamental para que o time chegasse na luta pelo título na última rodada.

Artur Jorge foi o vencedor como melhor técnico.

Rodrigo Garro, do Corinthians, foi eleito o craque da galera, numa votação popular.

Os artilheiros foram Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols. Alerrandro, inclusive, teve o gol de bicicleta escolhido como o mais bonito do Brasileirão.

O Bahia ganhou o prêmio fair play. Só teve uma expulsão.

Seleção do Brasileirão 2024

Goleiro: John (Botafogo)

Zagueiros: Alexander Barbosa (Botafogo) e Bastos (Botafogo)

Lateral-direito: Wesley (Flamengo)

Lateral-esquerdo: Bernabei (Internacional)

Volantes: Gerson (Flamengo) e Marlon Freitas (Botafogo)

Meias: Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional)

Atacantes: Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras)

Craque: Luiz Henrique

Revelação: Estêvão

Melhor técnico: Artur Jorge