Lando Norris vence em Abu Dhabi e garante título de construtores para a McLaren

A temporada de 2024 da Fórmula 1 oficialmente chegou ao fim. Na última corrida do ano, em Abu Dhabi, no circuito Yas Marina Circuit, Lando Norris liderou do começo ao fim, venceu a prova e garantiu o título de construtores para a McLaren.

A dupla da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, fechou o pódio, ficando em segundo e terceiro, respectivamente. Lewis Hamilton e George Russel, ambos da Mercedes, vieram na sequência, em quarto e quinto. Inclusive, esta foi a última corrida do hexacampeão mundial pela escuderia alemã.

Com o título mundial de 2024 já garantido, Max Verstappen, da Red Bull, se chocou na largada e terminou a prova na sexta colocação. Pierre Gasly, da Alpine, Nico Hulkenberg, da Haas, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, fecharam os 10 melhores.

A prova

A corrida começou com grandes emoções. Logo na largada, Oscar Piastri e Max Verstappen se tocaram e rodaram, caindo assim para as últimas posições da corrida. Lando Norris, que era o pole polition, manteve a ponta.

A prova, inclusive, não começou nada bem para a Red Bull. Além de Verstappen, quem também rodou foi Sergio Pérez, que precisou até mesmo deixar a corrida. O Safety car virtual precisou ser acionado para retirar o carro de mexicano da pista.

Por outro lado, quem se deu bem na largada foi Charles Leclerc que largou em 19º e rapidamente alcançou o oitavo lugar. Ele seguiu escalando posições e, na 12ª volta, já estava em quinto.

Enquanto isso, George Russel e Pierre Gasly brigavam forte pela terceira colocação, entretanto, o francês foi para os boxes e o piloto da Mercedes assumiu a posição. Carlos Sainz, que era o segundo da prova, fez uma boa parada nos boxes, em 2s2, e voltou às pistas no terceiro lugar.

Líder da prova até então, Lando Norris parou nos boxes logo depois e foi mais rápido ainda: apenas 2s. Assim, ele seguiu na ponta da corrida, mas com Carlos Sainz em sua cola.

Pouco depois, foi a vez do campeão Max Verstappen parar nos boxes. Ele aproveitou para pagar os dez segundos da punição que havia recebido devido ao choque com Oscar Piastri. O holandês voltou na 11ª colocação.

Na 32ª volta, Bottas acabou tocando em Magnussen e teve seu pneu furado e sua asa dianteira quebrada. Assim, o finlandês precisou abandonar a prova e terminou a temporada com a Sauber sem pontuar.

Após 45 voltas, enquanto Lando Norris na ponta da prova, com uma vantagem de 5s1 para o vice-líder Carlos Sainz, Oscar Piastri estava em 12º. Charles Leclerc, por sua vez, era o terceiro. Assim, a McLaren estava superando a Ferrari e sendo campeã do mundial de construtores.

Lando Norris seguiu abrindo vantagem para Sainz e terminou a prova na liderança. Na última volta, Lewis Hamilton ainda ultrapassou seu companheiro George Russel e pulou para a quarta posição. Ele havia começado a prova em 16º.