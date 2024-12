Juventude x Cruzeiro: veja transmissão e horário do jogo do Brasileirão

O jogo Juventude x Cruzeiro, válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Premiere (pay-per-view) vai transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Já livre da Série B, o Juventude briga para jogar a Sul-Americana de 2025. Uma vitória simples garante vaga na próxima edição do torneio continental à equipe gaúcha.

O Cruzeiro, por sua vez, quer se garantir na Libertadores do ano que vem. Para isso, o time de Fernando Diniz precisa ganhar e torcer por um tropeço do Bahia diante do já rebaixado Atlético-GO — um empate em Caxias do Sul não serve aos mineiros.

Juventude x Cruzeiro -- 38ª rodada do Brasileirão

Data: 8 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)