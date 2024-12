Jogo contra o Botafogo é chance de ouro para dupla da base do São Paulo conquistar Zubeldía

A partida deste domingo entre Botafogo e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, pode não valer nada para a maioria dos atletas tricolores, que já atingiram o objetivo de levar o clube à fase de grupos da Libertadores, mas para dois jovens formados em Cotia o embate que pode garantir o título aos botafoguenses é considerado uma oportunidade de ouro.

O atacante Ryan Francisco e o meio-campista Lucas Ferreira, ambos do sub-20, foram relacionados pela primeira vez pelo técnico Luis Zubeldía para um jogo da equipe profissional do São Paulo, que entrará em campo neste domingo com uma formação completamente alternativa.

Oito jogadores não viajaram para o Rio de Janeiro com o restante da delegação. Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri foram preservados pela comissão técnica devido ao desgaste acumulado ao longo da temporada. Welington foi liberado, uma vez que já assinou contrato com o Southampton, da Inglaterra. Já o atacante Erick também será ausência para resolver questões particulares.

Além desse grupo, o São Paulo não terá Pablo Maia (transição após cirurgia na coxa esquerda), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero (dores no tornozelo direito), Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), Ferraresi (dores no joelho direito), Wellington Rato (tendinopatia no joelho direito) e Ferreira (edema na coxa esquerda).

Por isso, embora tenham poucas chances de começarem a partida como titulares, Ryan Francisco e Lucas Ferreira vivem a expectativa de, ao menos, receberem alguns minutos no decorrer do confronto para sentirem o gostinho do que é disputar uma partida profissional e convencerem o treinador que são capazes de serem integrados definitivamente ao elenco principal.

Os dois jovens, aliás, exercem funções que o técnico Luis Zubeldía já externou que irá precisar para 2025. O treinador pediu à diretoria a chegada de um centroavante e um meio-campista, e a solução, quem sabe, pode estar nas categorias de base do São Paulo.