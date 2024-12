Igor Jesus exalta retorno ao Brasil e escolha pelo Botafogo: 'Queria fazer minha história aqui'

Igor Jesus nunca esperava que faria uma escolha tão certeira ao trocar o Shabab Al-Ahli, de Dubai, pelo Botafogo. Em cinco meses, o atacante se tornou um dos destaques da equipe carioca, o que lhe rendeu suas primeiras convocações à seleção brasileira, e ainda conquistou o Brasileiro e a Libertadores.

"Fui escolhido para estar aqui. Tive várias propostas, mas só pensei no Botafogo. Não imaginava que aconteceria tudo isso, mas assim que cheguei, vi a alegria no rosto de todos os jogadores, o grupo fechado e isso me deu muita confiança", comentou o atleta, que revelou ter recebido uma proposta de 10 milhões de euros para retornar aos Emirados Árabes antes mesmo de estrear pelo Botafogo.

"Há um ano, eu não tinha a intenção de voltar ao Brasil. Mas não estava me sentindo bem nos Emirados árabes, recebi propostas do exterior. Tive uma proposta alta, mas não queria voltar lá pelo dinheiro. Queria fazer a minha história e deu tudo certo", afirmou Igor Jesus.

Apesar da alegria, o atacante destacou o pouco tempo para comemorar o título e para se recuperar até o próximo desafio: o Mundial de Clubes, que será disputado pelo clube a partir de quarta-feira, em Doha, no Qatar. "É gratificante dar a alegria aos torcedores, agora já temos o Mundial e vamos fazer o melhor para que tudo aconteça da melhor forma."

Júnior Santos, que também se destacou no ataque botafoguense na temporada, lembrou das dificuldades que o clube passou no final do ano passado e no início deste ano. Para ele, a passagem do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores foi um divisor de águas.

"O começo de ano foi muito difícil, tivemos que reconstruir o time jogo após jogo. Tínhamos que fazer uma campanha excepcional para que o peso não caísse sobre os jogadores (remanescentes de 2023), mas passamos da pré-Libertadores e tudo começou a dar certo. Fico feliz por ter dado a minha contribuição e ter conquistado esses títulos com o Botafogo. Vai ficar marcado na minha vida."

O jogador afirmou que ao chegar ao Engenhão e ver a festa da torcida, neste domingo, relembrou sua trajetória tardia no futebol e do quanto batalhou para atingir suas metas. "Cheguei ao futebol com 23 anos, sem ter feito a base, tudo o que sabia vinha do campo de terra e do futsal. Sabia que precisava ter atitude para passar nos testes, no Ituano, no Osvaldo Cruz, ou ia ficar para trás. Felizmente, onde joguei consegui me destacar e agora consigo esses títulos com o Botafogo. Abracei as oportunidades, é uma sensação única essa virada na minha vida."