Geromel faz último jogo, se despede do Grêmio e celebra: "Foi um prazer"

Na tarde deste domingo, o Grêmio foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0, pela última rodada do Brasileirão, em sua Arena. O zagueiro Pedro Geromel, que fez seu último jogo como jogador profissional, despediu-se do Grêmio e celebrou a presença da torcida. 42.945 torcedores estiveram presentes no duelo pelo Campeonato Brasileiro - muitos, com máscaras e faixas do ídolo gremista.

O zagueiro foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo e deixou o gramado sendo aplaudido de pé por torcedores e jogadores de Grêmio e Corinthians. Após o apito final, o ídolo do Imortal Tricolor foi levantado pelos atletas e comissão do clube. Ele cometeu um pênalti em Yuri Alberto, que abriu o placar para o Corinthians.

"Essa sensação de entrar na Arena (do Grêmio) lotada, hoje com mais de 40 mil torcedores. O sentimento que eu tenho é gratidão com todos. Meu muito obrigado, foi um prazer vestir essa camiseta por tanto tempo. Muito obrigado!", disse Pedro Geromel, de 39 anos, ao lado de sua família e de todos os títulos que conquistou com o Grêmio.

Geromel chegou no Grêmio em 2014. Em 2015, foi emprestado ao Colônia da Alemanha e retornou na temporada de 2016. Na sua segunda passagem, o zagueiro foi peça importante em diversos títulos.

Em 409 jogos pelo Grêmio, Geromel conquistou a Copa do Brasil (2016), a Copa Libertadores da América (2017), a Recopa Sul-Americana (2018), o Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), a Recopa Gaúcha (2019, 2021, 2022 e 2023) e a Taça Francisco Novelletto (2020).