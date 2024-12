Gabigol marca na despedida, e Flamengo empata com Vitória pelo Brasileirão

O domingo foi marcado por emoção na despedida de Gabigol do Flamengo. Por sinal, o artilheiro deu adeus com um gol. Ele marcou no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo foi ovacionado do começo ao fim.

Acompanhado da família, Gabigol foi homenageado antes de a bola rolar. Os troféus dos 13 títulos conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas) foram expostos no Maracanã.

A torcida reverenciou o ídolo, pediu para ele ficar e fez um mosaico com a comemoração eternizada pelo atacante e levantou um bandeirão com momentos marcantes dele. As crianças também cercaram o ídolo na hora do Hino, em demonstração genuína do tamanho de Gabigol na história do Flamengo.

De 2019 até 2024, Gabigol viveu uma história intensa com a camisa do Flamengo. A trajetória é recheada de gols, títulos e idolatria. O atacante também viveu dias difíceis, como a punição por tentativa de fraudar exame antidoping e a polêmica por usar uma camisa do Corinthians.

E até no ano mais complicado, que teve menos chances com Tite e a suspensão pelo antidoping, o ídolo conseguiu brilhar e foi decisivo no título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol anunciou que estava de saída e disparou contra a diretoria. Em 2023, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato. Entretanto, recuou e depois mudou a oferta. A relação só se desgastou e culminou com o adeus do ídolo, em fim de contrato. Neste domingo, a torcida xingou o presidente Rodolfo Landim.

Gabigol deu adeus com um gol, o 161º dele pelo Flamengo. Ele fez 308 jogos pelo Rubro-Negro e ainda contribuiu com 43 assistências. Uma história que não vai se apagar.

Com o empate deste domingo, o Flamengo fechou o Campeonato Brasileiro com 70 pontos e na terceira colocação. Já o Vitória encerrou com 47 pontos e na 11ª colocação. O clube baiano vai jogar a Copa Sul-Americana em 2025.

O duelo entre Flamengo e Vitória

A primeira chegada de perigo foi do Vitória. Aos seis minutos, Carlos Eduardo recebeu na área, pela esquerda, e finalizou para fora. O Flamengo respondeu aos dez minutos. Gerson acionou Wesley pela direita. Ele cruzou, mas Gabigol não alcançou.

O Vitória abriu o placar aos 15 minutos. Após cruzamento da esquerda, Alerrandro avançou entre David Luiz e Ayrton Lucas e desviou para o gol: 1 a 0. Foi o 15º gol dele no Brasileirão, artilheiro ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians. O Flamengo chegou bem aos 23 minutos. Gerson tocou para Plata na direita. Ele limpou a marcação e cruzou. Ayrton Lucas finalizou, mas a zaga bloqueou.

Aos 35, Gerson fez jogada pela direita e rolou para Evertton Araújo. Ele, contudo, chutou para fora. Gabigol, aos 45 minutos, arriscou de fora da área, mas mandou à direita de Lucas Arcanjo. Dois minutos depois, Wesley isolou, após passe de Plata. O Vitória, assim, foi para o intervalo em vantagem.

Filipe Luís fez mudanças no Flamengo aos nove minutos do segundo tempo. Ele colocou De La Cruz e Michael. Saíram Evertton Araújo e Bruno Henrique, respectivamente. O Fla quase empatou aos 11 minutos. Plata foi lançado pela esquerda, mas parou em Lucas Arcanjo. O Flamengo empatou aos 13 minutos. Precisava ter o dele. Pulgar deu um bolão para Gabigol. Ele tocou na saída do goleiro e fez 1 a 1. O Maracanã foi à loucura. O atacante vibrou muito e depois deu um abraço em Filipe Luís.

Aos 16, Filipe Luís colocou Luiz Araújo no lugar de Plata. Gabigol teve chance para virar o jogo. Ayrton Lucas cruzou para trás e o atacante finalizou, mas em cima da zaga. O Vitória assustou aos 23 minutos. Willean Lepo, alteração de Carpini, apareceu bem, mas chutou por cima. O Vitória voltou a ficar à frente do placar aos 28 minutos. Janderson, que havia entrado no intervalo, acertou um belo chute e fez 2 a 1.

O Flamengo empatou aos 33 minutos. Ayrton Lucas recebeu de Pulgar, fez grande jogada e chutou de direita. A bola bateu na trave e entrou: 2 a 2. No minuto seguinte, Felipe tirou Gabigol, que foi ovacionado pelo Maracanã. O atacante beijou o escudo.

O Rubro-Negro até pressionou em busca da vitória, mas a despedida de Gabigol terminou 2 a 2.

FIM DE PAPO NO MARACA! No confronto rubro-negro, empate em 2 a 2 entre Flamengo e Vitória. Na despedida, Gabi marcou o primeiro gol do Mais Querido e Ayrton Lucas completou o placar.#VamosFlamengo #FLAxVIT pic.twitter.com/heR02pT0CO ? Flamengo (@Flamengo) December 8, 2024

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2X2 VITÓRIA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 08/12/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartão amarelo: Edu e Carlos Eduardo (Vitória)

GOLS



Flamengo: Gabigol, aos 13? do 2ºT, e Ayrton Lucas, aos 33? do 2ºT



Vitória: Alerrandro, aos 15? do 1ºT, e Janderson, aos 28? do 2ºT

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, David Luiz e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De La Cruz) e Gerson; Bruno Henrique (Michael), Plata (Luiz Araújo) e Gabigol (Alcaraz).



Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Caio Vinícius), Willian Oliveira (Luan) e Machado (Léo Naldi); Gustavo Silva (Janderson), Carlos Eduardo (Williean Lepo) e Alerrandro.



Técnico: Thiago Carpini.