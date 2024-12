Fortaleza atropela Inter, garante top 4 e termina Brasileirão invicto em casa

O Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro como começou: sem nenhuma derrota em casa. Neste domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda recebeu o Internacional na Arena Castelão, na capital cearense, e venceu por 3 a 0 — com gols de Moisés (2) e Tinga.

Com o resultado, o Fortaleza terminou na 4ª colocação com 68 pontos, seguido pelo próprio Internacional, com 65. Ambos se classificaram direto à fase de grupos da Libertadores, mas o time cearense conseguiu uma premiação um pouco maior: R$ 41 milhões contra R$ 38,5 milhões.

Além disso, o clube nordestino foi o melhor mandante do Brasileirão. Em 19 jogos, ficou invicto, com 14 vitórias e cinco empates — aproveitamento de 82,4%. O time também encerrou a temporada de forma positiva após dois empates e duas derrotas nos quatro jogos anteriores.

Já o Internacional, após grande arrancada e 16 jogos invicto, sendo 12 vitórias, termina a temporada com três derrotas seguidas, já que antes perdeu para Flamengo (3 a 2) e Botafogo (1 a 0).

O jogo

O Fortaleza mostrou desde o início que queria terminar a temporada da melhor forma possível. Moisés representou bem esse espírito com dois gols em menos de 20 minutos, em duas jogadas que acreditou até o fim.

Logo aos seis minutos, ele pressionou o goleiro Rochet, que furou o chute e o atacante só teve o trabalho de completar para o gol. Aos 19, Moisés acompanhou a jogada, ganhou uma dividida com o zagueiro e saiu na cara do gol para fazer 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza não diminuiu o ritmo e fez 3 a 0 aos sete minutos. Após cobrança de escanteio curta, Mancuso cruzou na medida para Tinga completar de cabeça.

Logo depois, o Internacional quase diminuiu com Bruno Tabata, que recebeu cruzamento livre, mas chutou para fora. Depois, Borré não conseguiu alcançar o cruzamento de Bernabei na pequena área em nova chegada perigosa. Borré até balançou a rede em outro lance, mas estava impedido, rapidamente confirmado pelo VAR. Apesar de mais algumas chegadas, o placar não se alterou mais.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 INTERNACIONAL

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Mancuso (Felipe Jonatan); Matheus Rossetto (Kervin Andrade), Hércules (José Welison) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho, Lucero e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luis Otávio), Bruno Tabata (Ricardo Mathias) e Gustavo Prado (Lucca); Borré e Enner Valencia (Gabriel Carvalho). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Moisés, aos seis e aos 19 minutos do primeiro tempo. Tinga, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tinga (Fortaleza). Bernabei e Bruno Tabata (Internacional).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.160.819,00.

PÚBLICO - 50.264 pagantes (51.386 presentes).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).