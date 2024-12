Flamengo x Vitória: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão de sportv2 e Premiere. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O jogo marca a despedida de Gabigol do Flamengo. O atacante não renovou contrato com o Rubro-Negro e anunciou o adeus logo após a conquista da Copa do Brasil.

As equipes têm situações resolvidas no campeonato. O Vitória está classificado para a Sul-Americana, e o Flamengo tem vaga assegurada na Libertadores.

O Rubro-Negro pode ter mudanças no meio de campo. Gerson e De la Cruz estão à disposição, após cumprirem suspensões, e há a possibilidade de serem escalados no time titular.

O Vitória pode ter mudança na formação do time titular. Com o zagueiro Neris suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, Carpini analisa voltar um esquema com dois defensores.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique (Plata) e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Machado; Gustavo Mosquito, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Flamengo x Vitória - Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8 de dezembro de 2024, domingo, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Premiere