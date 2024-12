Gabigol marca e emociona, mas Flamengo empata com Vitória na última rodada

Do UOL, no Rio de Janeiro

A melhor parte do empate entre Flamengo e Vitória por 2 a 2 foi mesmo a despedida de Gabigol no Maracanã. Neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes fizeram jogo sem grandes emoções, apesar dos quatro gols. Titular, o atacante roubou a cena em duelo que já não valia mais nada.

O jogo foi de homenagens a Gabigol, que jogou e saiu ovacionado aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante teve mosaico em lembrança aos momentos marcantes dele pelo clube. A arquibancada ficou lotada de camisas, cartazes e outros itens do camisa 99. A torcida hostilizou muito o presidente Rodolfo Landim às vésperas da eleição do clube. Mais de 67 mil pessoas estiveram no estádio.

Autor do gol, Alerrandro terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele ficou empatado com Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols. Pedro, do Fla, terminou com 11 em quinto lugar mesmo com uma lesão grave.

O Flamengo termina a competição em terceiro lugar, com 70 pontos. A vaga direta na Libertadores foi conquistada com o título da Copa do Brasil. O Vitória vai para a Sul-Americana e fica em 11º, com 47 pontos.

As equipes agora entram de férias e voltam só em janeiro. O Flamengo viaja aos Estados Unidos para pré-temporada e entra em campo dia 19, contra o São Paulo. O Vitória tem o Baiano pela frente e estreia contra o Barcelona-BA.

Como foi o jogo

O Flamengo começou devagar e quem aproveitou foi o Vitória. Logo aos 15 minutos, Alerrandro apareceu bem, Rossi saiu mal e o atacante colocou os visitantes na frente para a enorme festa da torcida, que foi em bom número ao Rio de Janeiro. No restante da partida, o Leão chegou poucas vezes e não assustou tanto.

O primeiro tempo foi sonolento e de poucas chances claras. O rubro-negro carioca rondou a área adversária, mas teve dificuldades nas finalizações. Gabigol conseguiu fazer muito pouco e as melhores oportunidades saíram de Wesley e Evertton Araújo. Na arquibancada, a torcida cantava, mas se empolgava mais para enaltecer o camisa 99, pedir o fico e xingar Landim.

O Maracanã viveu seu momento de catarse quando Gabigol fez o gol de empate, aos 13 minutos. Ele saiu correndo até quase a metade do campo para comemorar, a torcida foi à loucura e aumentou o volume nos pedidos para que ele ficasse. "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno" veio em seguida, música que ficou ligada ao jogador.

O Vitória estava disposto a estragar a festa e a segunda etapa foi um pouco mais animada. A partida ainda não ganhou ritmo frenético, mas melhorou. Os visitantes tiveram boas chances no ataque e em uma delas Janderson recolocou o Leão na frente. Pouco depois, Ayrton Lucas fez um bonito gol para empatar tudo novamente. O ponto alto, porém, ficou pela substituição de Gabigol aos 35. Ele abraçou todos os companheiros e saiu muito aplaudido pela torcida, que lotou o Maracanã para vê-lo uma última vez.

Lances importantes

Perto. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Gerson deu ótima bola para Wesley, que cruzou da direita. Gabigol se jogou para alcançar, mas não chegou por pouco.

0x1. Aos 15, Carlos Eduardo cruzou na área, Alerrandro apareceu entre David Luiz e Ayrton Lucas e deu um biquinho para tirar de Rossi e abrir o placar para o Vitória.

Chegou. Aos 22, Gerson achou Wesley livre na entrada da área. Ele dominou e bateu colocado, mas o goleiro defendeu com tranquilidade.

Tirou tinta. Aos 35, Wesley abriu para Gerson na linha de fundo. Ele tirou a defesa e rolou para Evertton Araújo chutar de longe. A bola passou perto da trave.

Que chance. Aos 47, Plata foi ao fundo e rolou para trás. Gerson fez o corta-luz e Wesley soltou a bomba por cima do gol.

Foi bem. Aos 11 minutos do segundo tempo, Plata foi lançado na área, chegou dividindo com o goleiro e conseguiu finalizar, mas a zaga evitou o gol.

1x1. Aos 13, Pulgar fez ótima jogada e achou Gabigol. Michael fez o corta-luz e o atacante bateu na saída do goleiro para empatar.

Incrível. Aos 23, Janderson cruzou da esquerda, a bola passou por David Luiz e Lepo se antecipou. Ele bateu de primeira por cima do gol.

1x2. Aos 29, Janderson carregou a bola e chutou de longe, mandando no canto e vencendo Rossi.

2x2. Aos 34, Ayrton Lucas tabelou com Pulgar, recebeu de volta e chutou da entrada da área. A bola bateu na trave e entrou.

Ficha técnica

Flamengo x Vitória - Brasileirão

Data e hora: 8 de dezembro de 2024, às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Lucas Casagrande (BAS) - PR

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA) - SP e Victor Hugo Imazu dos Santos (AB) - PR

Árbitro de vídeo (VAR): Rafael Traci (MASTER) - SC

Cartões amarelos: Edu, Carlos Eduardo (VIT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Alerrandro (aos 15 minutos do primeiro tempo), Gabigol (aos 13 minutos do segundo tempo), Janderson (aos 29 minutos do segundo tempo), Ayrton Lucas (aos 34 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz), Gerson; Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Alcaraz). Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Willian Oliveira (Luan Vinícius), Ricardo Ryller (Caio Vinícius), Filipe Machado (Léo Naldi), Gustavo (Janderson), Carlos Eduardo (Willean Lepo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.