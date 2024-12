Ex-São Paulo, André Jardine mira terceira final consecutiva pelo América-MEX

O técnico André Jardine está a uma vitória de garantir sua terceira final consecutiva na Liga MX e de se aproximar do tricampeonato mexicano, um feito conquistado pelo América apenas uma vez, há 39 anos. Na noite deste domingo, às 22h (de Brasília) o clube enfrentará o Cruz Azul, seu principal rival, precisando vencer após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo.

Devido à reforma do Estádio Azteca para a Copa do Mundo, a partida será novamente no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, onde as duas equipes têm jogado. O técnico brasileiro, que conta com passagem pelo São Paulo, se mostrou confiante para o duelo.

"Quando chegamos ao América, sonhávamos com grandes jogos e fazer uma equipe de época, e creio que conseguimos. Isso aumenta nossa responsabilidade, porque naturalmente passamos a ser o time a ser batido. Respeitamos muito o Cruz Azul, sabemos que a temporada deles é especial, mas temos aqui jogadores acostumados a grandes momentos e decisões. Vai ser um grande jogo", falou.

No América desde junho do ano passado, Jardine busca seu sexto título pelo time. Com cinco conquistas, incluindo o bicampeonato mexicano, o brasileiro já é o treinador mais bem-sucedido da história do América.

Na temporada passada, ele foi eleito o Técnico do Ano no México e, para esta nova decisão, leva um impressionante histórico de 100% de classificações nos oito confrontos de Liguilla (fases de mata-mata) que comandou a equipe.

Ao contrário das campanhas do bicampeonato, quando o América liderou quase o campeonato inteiro, o percurso até aqui foi mais desafiador. Com várias lesões, o time terminou a primeira fase na oitava posição, garantindo apenas uma vaga na repescagem.

Nessa fase, superou o Tijuana empatando por 2 a 2 nos minutos finais e se classificando nos pênaltis, em jogo único fora de casa. Nas quartas de final, o América superou o Toluca ao vencer as duas partidas por 2 a 0.

Para o jogo deste domingo contra o Cruz Azul, André Jardine prometeu uma "versão do América mais ofensiva". Caso se classifique, o clube comandado pelo brasileiro enfrentará na grande decisão o Monterrey.