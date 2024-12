Estêvão termina o Brasileiro como destaque do Palmeiras, mas lamenta vice: "Vazio no peito"

O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro com o vice-campeonato e com derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Allianz Parque. Estêvão foi um dos destaques do clube durante o torneio e recebeu os prêmios de melhor atacante e de revelação. O atacante de 17 anos, que fez 13 gols no torneio, valorizou as conquistas individuais, mas lamentou o vice.

"Fica um vazio no peito. A gente busca as conquistas individuais, mas o mais importante era o título, mas Deus sabe de todas as coisas. Agradecer por todas as coisas que tem feito em minha vida e vamos seguir porque ano que vem tem mais. Com 17 anos, estou vivendo algo inesquecível. Estou amadurecendo cada vez mais, a cada jogo", disse ao Premiere.

O Fuminense abriu o placar aos 36 minutos, com gol de Kevin Serna. Na segunda etapa, o Verdão chegou a empatar com gol de Vanderlan, mas o tento foi anulado por impedimento. O atacante fez sua avaliação sobre a partida.

"A gente pecou em um momento que não podia. na transição ali eles conseguiram fazer um gol e depois, fecharam lá atrás. Pecamos um pouquinho na eficiência também, não conseguimos matar o jogo. Mas tenho certeza que cada um que jogou deu seu máximo e isso é o mais importante", finalizou.

Com esse último resultado, o Verdão se despede do Campeonato Brasileiro com 73 pontos, seis atrás do Botafogo, que encerrou o torneio com vitória sobre o São Paulo. O Palmeiras teve 22 vitórias, sete empates e nove derrotas.