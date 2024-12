Estêvão lamenta derrota do Palmeiras: 'Fica um vazio no peito'

Estêvão falou obre a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Fluminense neste domingo (8), no Allianz Parque, na última rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Na saída do gramado, em entrevista à TV Globo, o atacante do Verdão diz que "fica um vazio no peito". "O mais importante era o título. Mas vamos seguir que ano que vem tem mais", disse Estêvão, antes de analisar o lance do gol do Fluminense.

Cara, a gente pecou num momento que não podíamos. Fizeram o gol em uma transição. Pecamos na eficiência Estêvão

O atacante do Palmeiras terminou como artilheiro da equipe no Brasileirão, com 13 gols, dois atrás de Yuri Alberto, do Corinthians, e de Alerrandro, do Vitória.

Com 17 anos, estou vivendo algo inesquecível para mim. Amadurecendo cada vez mais, só agradecer Estêvão

Flu aliviado

Pelo lado do Fluminense, que escapou do rebaixamento com a vitória no Allianz, Lima foi quem concedeu entrevista.

Um alívio! Sabíamos que seria difícil. No começo do ano nem passava na nossa cabeça. Alguns erros lá atrás causaram isso Lima, meia do Fluminense

O jogador do Tricolor das Laranjeiras ainda afirma que é preciso ajustes para o ano que vem. "Agora, a diretoria tem que organizar e evitar alguns erros para dar tudo certo em 2025. Entrega máxima. Precisa de algo a mais", disse Lima.