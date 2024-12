Equipe brasileira de judô termina Grand Slam de Tóquio sem posição no pódio

O judô brasileiro não subiu no pódio na disputa do Grand Slam de Tóquio neste fim de semana. Depois de dois quintos lugares no sábado, com Michel Augusto (60kg) e Bianca Reis (57kg), neste domingo foi a vez de Leonardo Gonçalves (110 kg) ser derrotado na disputa do bronze.

O brasileiro estreou com vitória sobre o alemão Johannes Frey, com um waza-ari e um ippon por chave-de-braço, nas oitavas de final. Depois teve a primeira derrota diante do italiano Genaro Pirelli, quando somou mais punições (3-1).

Na repescagem, Leonardo foi beneficiado pelo WO do canadense Shady Elnahas. Na luta pelo bronze, o japonês Dota Arai começou agressivo e jogou Léo nos primeiros segundos. A arbitragem assinalou ippon, mas o vídeo revisou e mudou a pontuação para waza-ari. Em seguida, porém, o japonês projetou o brasileiro novamente, desta vez em ippon, para finalizar o combate.

EM SÉTIMO

O Brasil ainda teve mais dois representantes neste segundo e último dia de competição. No masculino, Rafael Macedo (90kg) estreou com vitória por ippon sobre Oleksandr Nyzhnyk, dos Estados Unidos, nas oitavas. Mas, em seguida, caiu para o japonês Komei Kawabata, por waza-ari, nas quartas, e para Klen Kristofer Kaljulaid, da Estônia, por ippon, na repescagem, terminando na sétima colocação.

No feminino, o judô brasileiro teve a estreia de Dandara Camilo (78kg), de 17 anos, em competições internacionais sênior. Ela venceu a atleta neutra Nadezhda Tatarchenko, nas oitavas, com um waza-ari e ippon. Em seguida, parou nas imobilizações da japonesa Shori Hamada, campeã olímpica e mundial, nas quartas, e da também japonesa, Mami Umeki, na repescagem. Sétimo lugar para a brasileira.