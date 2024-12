Em sua despedida, Gabigol marca e Flamengo busca empate com o Vitória no Maracanã

A despedida de Gabigol do Flamengo foi quase completa, neste domingo. Teve gol do atacante, gritos de apoio da torcida e festa nas arquibancadas. Só faltou o resultado positivo no placar. A última partida do time rubro-negro neste Brasileirão e na temporada foi um inesperado empate com o Vitória, por 2 a 2, num Maracanã praticamente lotado, no Rio de Janeiro.

O confronto ajudou a definir um dos artilheiros do campeonato. Alerrandro marcou mais um e chegou aos 15 gols, dividindo o feito com Yuri Alberto, que também balançou as redes neste domingo, pelo Corinthians.

O resultado no Maracanã não afetou a posição do Fla na tabela. Terminou o campeonato na terceira colocação, com 70 pontos, com a vaga garantida na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O Vitória encerrou sua participação no 11º posto, com 47, e classificação assegurada para a Copa sul-americana.

Gabigol foi o grande nome da partida, desde antes de a bola rolar. O atacante, que não renovou seu contrato e está oficialmente sem clube a partir de agora, foi homenageado pelos dirigentes do Flamengo no gramado, apesar das rusgas ao longo do ano com a diretoria rubro-negra. Ao longo do jogo, a torcida oscilava entre os gritos de "Fica, Gabigol!" e xingamentos ao presidente do clube, Rodolfo Landim.

O Flamengo entrou em campo sabendo que não perderia o terceiro lugar da tabela em nenhuma circunstância. Do outro lado, o Vitória já estava aliviado por garantir a permanência na Série A, sem maiores ambições. A partida, então, teve como foco Gabigol, em sua última partida pelo clube onde fez história nos últimos seis anos.

O time mandante dominou as ações e loteou o campo de defesa do Vitória. Mas abusou dos erros nas finalizações. Na melhor delas, o próprio Gabigol mandou rente à trave num forte chute de fora da área, aos 45 minutos. Além disso, o goleiro Lucas Arcanjo trabalhou bem, impedindo a festa da torcida local.

Bem organizado em campo, o Vitória não escondia o objetivo de resolver a partida na base do contra-ataque. O time baiano se defendia bem e tinha Alerrando, um dos artilheiros do campeonato, como referência lá na frente. E foi justamente assim que o placar foi inaugurado. Aos 15, Alerrando aproveitou vacilo de David Luiz e se antecipou ao goleiro Rossi para converter em gol o cruzamento de Carlos Eduardo.

Foi o seu 15º gol no campeonato. A essa altura, ele empatava com Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia do Brasileirão.

Em desvantagem, o técnico Filipe Luís colocou De La Cruz e Michael no setor ofensivo rubro-negro no segundo tempo. As mudanças deixaram o Fla ainda mais presente no ataque, cercando a área do Vitória. Numa das investidas, Pulgar deu lindo passe para Gabigol empatar o duelo, aos 13 minutos.

O 161º gol do atacante pelo Flamengo incendiou as arquibancadas do Maracanã. Da mesma forma que aconteceria minutos depois, quando foi substituído, sendo ovacionado pela torcida e pelo banco de reservas do time carioca. Ele encerrou sua passagem pelo clube após 308 jogos, com 43 assistências e uma participação em gol a cada 1,51 jogo.

Entre o gol e a substituição, os dois times balançaram as redes. Aos 29, Janderson colocou o Vitória na frente mais uma vez. Cinco minutos depois, Ayrton Lucas igualou novamente, selando o placar.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 2 VITÓRIA

FLAMENGO - Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De La Cruz) e Gerson; Bruno Henrique (Michael), Gabigol (Alcaraz) e Plata (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Caio Vinícius), Willian Oliveira (Luan Vinícius) e Machado (Léo Naldi); Gustavo Mosquito (Janderson), Carlos Eduardo (Willean Lepo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Alerrando, aos 15 minutos do primeiro tempo. Gabigol, aos 13, Janderson, aos 29, e Ayrton Lucas, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edu e Carlos Eduardo.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 67.113 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).