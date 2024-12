De volta, Kron Gracie é nocauteado por Bryce Mitchell no UFC 310

De volta ao octógono mais famoso do mundo após mais de um ano, Kron Gracie acabou derrotado por Bryce Mitchell no card principal do UFC 310, neste sábado (7), em Las Vegas (EUA). O revés do lutador brasileiro, membro da família responsável por difundir o jiu-jitsu pelo mundo, veio no terceiro round do combate, por nocaute.

Com o resultado, Kron chegou à terceira derrota consecutiva e agora fica em situação delicada na carreira. Isso porque, para além da sequência negativa, o faixa-preta também protagonizou performances abaixo do esperado e pode ter feito sua última luta no Ultimate neste final de semana. Por outro lado, Bryce Mitchell voltou à coluna das vitórias e, de quebra, defendeu a 13ª posição no ranking peso-pena da liga.

A luta

Depois de uma rápida movimentação em pé, Kron agarrou o rival e o chamou para o chão. Por baixo, o brasileiro não conseguiu usar seu jiu-jitsu de forma eficaz. Por sua vez, Mitchell também não apresentou muitos momentos de ação, mas manteve a vantagem posicional. A performance dos atletas foi alvo de vaias por parte do público ao final do primeiro round.

Os dois voltaram mais agressivos na trocação para o segundo assalto, com ambos conectando bons socos. Não demorou muito para que Kron puxasse para a guarda e levasse a luta para o chão. O americano levantou e chamou o brasileiro, porém mais uma vez, Gracie puxou para a guarda. Desta vez, no entanto, o carioca conseguiu ameaçar o rival com duas chaves-de-braço, que foram bem defendidas por Bryce.

O roteiro do duelo se repetiu no início do terceiro round, com o representante da família Gracie novamente puxando para a guarda para buscar a luta de solo. Na queda, o brasileiro bateu forte com a nuca no tablado e, na sequência, duas cotoveladas muito duras aplicadas por Mitchell levaram Kron à nocaute.

Confira os resultados do UFC 310:

Bryce Mitchell venceu Kron Gracie por nocaute;

Choi Doo-ho venceu Nate Landwehr por nocaute técnico;

Dominick Reyes venceu Anthony Smith por nocaute técnico;

Vicente Luque venceu Themba Gorimbo por finalização;

Movsar Evloev venceu Aljamain Sterling por decisão unânime dos juízes;

Bryan Battle venceu Randy Brown por decisão dividida dos juízes;

Eryk Anders venceu Chris Weidman por nocaute técnico;

Joshua Van venceu Cody Durden por decisão unânime dos juízes;

Michael Chiesa venceu Max Griffin por finalização;

Chase Hooper venceu Clay Guida por finalização;

Kennedy Nzechukwu venceu Lukasz Brzeski por nocaute técnico.