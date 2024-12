Cruzeiro vence Juventude em Caxias, mas não se classifica para Libertadores

O Cruzeiro visitou o Juventude em Caxias do Sul e venceu por 1 a 0, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Cabuloso, no Estádio Alfredo Jaconi, foi anotado por Tevis, no primeiro tempo.

Mesmo com o triunfo, o time mineiro não garantiu vaga na Libertadores de 2025 e jogará a Copa Sul-Americana.

O Cruzeiro finalizou o Campeonato Brasileiro com 52 pontos, na 9ª colocação, atrás do Bahia, que bateu o Atlético-GO e ficou com a oitava e última vaga aos playoffs da Libertadores de 2025. O Cabuloso, inclusive, foi o vice-campeão da Sul-Americana de 2024. Na final, foi derrotado pelo Racing, pelo placar de 3 a 1.

Por sua vez, o Juventude caiu para a 15ª colocação, com 45 pontos conquistados na competição.

O jogo

O Cruzeiro inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Lucas Silva tocou para Tevis, que, dentro da área, finalizou com frieza de perna direita, no canto inferior do goleiro Gabriel.

Ainda no primeiro tempo, aos 47 minutos, Marcelinho, do banco de reservas, recebeu cartão vermelho. Além dele, Matheus Pereira, aos 47 minutos do segundo tempo, também foi expulso. Cinco minutos depois, Alan Ruschel também recebeu a punição e deixou o gramado.