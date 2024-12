Corinthians: Yuri explica decisão rápida em pênalti que garantiu artilharia

Do UOL, em São Paulo

Yuri Alberto é o artilheiro do país em 2024. Com 31 gols na temporada, sendo 15 só no Campeonato Brasileiro, o atacante fechou uma temporada mágica, mas foi por pouco que não teve os números frustrados pelo goleiro Caíque, do Grêmio, neste domingo (8).

O que aconteceu

O camisa 9 decidiu mudar o canto da cobrança de pênalti, que garantiu a artilharia. Ele explicou que, após correr para a bola, percebeu a movimentação do goleiro gremista. O Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, na rodada final do Brasileiro.

Era muito importante [ser artilheiro]. Lógico que estava atrás de um principal objetivo, que era alcançar essa nona vitória consecutiva no Brasileiro, que é muito difícil. Mas acabou caindo no meu pé ali, acabei sofrendo o pênalti. Então, era muita oração, pedindo sabedoria, pedindo discernimento para tomar a melhor decisão. E graças a Deus, eu pude tomar a melhor decisão. Eu ia batendo cruzado e, quando eu vi que ele tirou o pé, eu mudei na hora.

Yuri Alberto, em entrevista ao Premiere

Premiado pela CBF junto com Alerrandro, do Vitória, Yuri viveu altos e baixos na temporada. O atacante foi alvo de críticas da torcida, principalmente por um período de seca, sem gols. Ele chegou a ficar quase dois meses sem balançar as redes entre junho e julho.