Corinthians leva a melhor contra o Grêmio e iguala recorde de vitórias consecutivas no Brasileiro

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, na tarde deste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na Arena do Grêmio, o Timão alcançou o recorde de vitórias consecutivas da liga nacional, com nove. A equipe de Ramón Díaz igualou o feito do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.

O primeiro gol corintiano saiu no final da etapa inicial, de pênalti, com Yuri Alberto. No segundo tempo, o Timão ampliou nos minutos finais com Charles, após assistência de Romero, e sacramentou o resultado com Memphis Depay, de bicicleta.

Com a vitória, o Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 56 pontos, três a menos em relação ao G6. Já o Grêmio ficou na 14ª colocação, com 45 pontos, garantindo vaga na Copa Sul-Americana.

O jogo

O Corinthians foi superior ao lonog da primeira etapa, controlando a posse de bola e tendo as melhores chances de gol. Aos 24 minutos, Memphis de fora da área e parou em grande defesa do goleiro Caíque. Aos 30, foi a vez de Matheuzinho disparar pela direita, receber passe de Memphis e finalizar para fora, com perigo.

Aos 40 minutos, o Grêmio respondeu com dois chutes que pararam em Hugo Souza, primeiro com Diego Costa e depois com Reinaldo. O Tricolor esboçava uma pressão após minutos de domínio do Timão.

Quem abriu o placar, porém, foi o Corinthians. Nos acréscimos, Yuri Alberto converteu o pênalti que ele mesmo sofreu, deslocando Caíque.

Segundo tempo

O Grêmio voltou melho na etapa final de jogo e, logo aos dois minutos, Braithwaite completou cruzamento de Cristaldo, mas Hugo Souza fez grande defesa. Aos 10, foi a vez de Cristaldo colocar o goleiro corintiano para trabalhar, mas logo em seguida, em contragolpe, o Corinthians respondeu com finalização perigosa de Yuri Alberto, para fora.

Yuri voltou a assustar aos 19 minutos, recebendo lançamento de Carrillo e finalizando por cima da meta de Caíque. Aos 27, Reinaldo disparou pela esquerda e bateu forte, assustando a defesa corintiana.

Aos 35 minutos, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva expulsou um jogador de cada lado. José Martínez e Dodi se envolveram em confusão e, após revisão do VAR, foram mandados mais cedo para o vestiário.

Aos 43 minutos, o Corinthians chegou ao segundo gol, com Charles. Em jogada de velocidade, o volante recebeu cruzamento preciso de Romero para, de cabeça, sacramentar a vitória alvinegra. Nos acréscimos, o Timão marcou o terceiro com Memphis Depay, de bicicleta, aproveitando rebote de defesa de Caíque.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 0 X 3 CORINTHIANS

Data: 08 de dezembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) e Daniella Coutinho Pinto



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira



Cartões amarelos: Reinaldo e Monsalve (Grêmio); Carrillo, Hugo Souza e Matheus Bidu (Corinthians)



Cartões vermelhos: José Martínez (Corinthians) e Dodi (Grêmio)

Gols: Yuri Alberto, aos 46 do 1ºT, Charles, aos 43, e Memphis Depay, aos 48 do 2ºT (Corinthians)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel (Pepê), Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo e Pavón (Monsalve); Braithwaite e Diego Costa (Cristaldo)



Técnico: Renato Gaúcho

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno)



Técnico: Ramón Díaz