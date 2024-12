Com dois gols de Moisés, Fortaleza vence o Internacional com tranquilidade pelo Brasileiro

Neste domingo, o Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0, na Arena Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Moisés (2) e Tinga marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Fortaleza termina o Brasileirão em quarto lugar, com 68 pontos, enquanto o Inter ficou uma posição abaixo, com 65.

Ambas as equipes já estavam classificadas para a fase de grupos da Libertadores de 2025.

O Fortaleza abriu o placar logo no começo da partida. Aos seis minutos, em bola recuada, o goleiro Rochet foi enganado pelo gramado, "furou" e Moisés teve gol livre para marcar.

Aos 19, o Leão contou com outra falha da defesa do Inter para ampliar. Tinga mandou a bola para o ataque, a zaga não interceptou e Moisés deslocou Rochet.

O Colorado pouco fez no ataque, tendo a melhor oportunidade em cruzamento rasteiro que ficou com João Ricardo.

Na segunda etapa, o Fortaleza continuou melhor e ampliou o placar. Aos sete minutos, Tinga cabeceou sozinho e fez o terceiro após revisão do VAR.

Bruno Tabata teve boa chance para descontar dois minutos depois, mas acertou a rede pelo lado de fora. Borré chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 3 X 0 INTERNACIONAL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 8 de dezembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Matheus Candançan (SP)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Philip Georg Bennett (RJ)



Cartões amarelos: Tinga (Fortaleza); Bruno Tabata e Bernabei (Internacional)



GOLS:



Fortaleza: Moisés, aos 6? e aos 19? do 1ºT, e Tinga, aos 7? do 2ºT



FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Mancuso (Felipe Jonatan); Matheus Rossetto (Kervin Andrade), Hércules (José Welison) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho, Moisés (Breno Lopes) e Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luis Otávio), Bruno Tabata (Ricardo Mathias) e Gustavo Prado (Lucca); Borré e Enner Valencia (Gabriel Carvalho)



Técnico: Roger Machado