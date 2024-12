Com dois de Vegetti, Vasco vence o Cuiabá fora de casa pela última rodada do Brasileiro

O Vasco se despediu de 2024 com uma vitória. Neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina venceu o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Vegetti, principal nome do time no ano, fez os dois gols do Gigante da Colina.

O clube carioca chegou a sonhar com vaga na Copa Libertadores, mas carimbou o passaporte para a Copa Sul-Americana, após um ano de altos e baixos - chegou à semifinal da Copa do Brasil.

Agora, o Vasco tem muito trabalho pela frente pensando em 2025. O Gigante da Colina, por exemplo, busca técnico para a próxima temporada. Além disso, quer definir a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Com a vitória deste domingo, o Vasco fechou o Campeonato Brasileiro com 50 pontos e na décima colocação. Já o Cuiabá se despediu da elite na lanterna, com 30 pontos.

?? 51' | 2T Fim de partida! O Vasco vence o Cuiabá com dois gols de Vegetti. #CUIxVAS 1??-2??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/i2tIjOgxXR ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 8, 2024

O Jogo

O Cuiabá quase abriu o placar aos quatro minutos. Após cruzamento, Max acertou a trave. No rebote, Derik também acertou a trave. Aos 11, Denílson ficou com a sobra, limpou a marcação e chutou. Léo Jardim fez boa defesa. O Vasco respondeu de forma fatal. Aos 16 minutos, Coutinho fez inversão para Puma Rodríguez, que tocou para o meio. Vegetti completou e fez 1 a 0.

O Vasco chegou novamente aos 25 minutos. Hugo Moura arriscou, mas a bola saiu à direita. O Cuiabá empatou aos 32 minutos. Derik Lacerda recebeu de Denílson e chutou. Léo Jardim fez a defesa, mas, no rebote, Derik fez 1 a 1. A arbitragem, inicialmente, apontou impedimento. Entretanto, o VAR validou o lance e confirmou o gol.

O Gigante da Colina voltou a ficar à frente do placar aos 42 minutos. Vegetti recebeu de Mateus Carvalho e chutou com força para fazer 2 a 1. O Vasco, assim, foi para o intervalo em vantagem.

O técnico Felipe fez duas mudanças no Vasco no intervalo. Ele colocou o lateral-esquerdo Victor Luís e o meia Maxime Dominguez. Saíram Leandrinho e Hugo Moura, respectivamente.

Aos dez minutos, Alex Teixeira sentiu e deu lugar a Payet. Dez minutos depois, Felipe colocou Paulinho no lugar de Coutinho. Ele ampliou para o Vasco aos 28 minutos. Entretanto, o gol foi anulado por impedimento de Victor Luís.

Nos acréscimos, Mateus salvou o terceiro do Vasco. O Gigante da Colina se despediu de 2024 com uma vitória.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 1X2 VASCO

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)



Data: 08/12/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)



Cartão amarelo: Maxime Dominguez (Vasco)



Cartão vermelho:

GOLS:



Cuiabá: Derik Lacerda, aos 32? do 1ºT



Vasco: Vegetti, aos 16? do 1ºT e aos 42? do 1ºT

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Railan (Matheus Alexandre), Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denílson (Eliel) e Max (Kauan Cristtyan); Clayson (David), Jadson e Derik Lacerda.



Técnico: Bernardo Franco.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho (Victor Luís); Mateus Carvalho, Hugo Moura (Maxime Dominguez), Jair (Sforza) e Philippe Coutinho (Paulinho); Alex Teixeira (Payet) e Vegetti.



Técnico: Felipe.