Abel diz que Palmeiras foi uma sombra: 'Estou triste com os jogadores'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, parabenizou o Botafogo pela conquista do Brasileirão, mas lamentou a postura do Verdão na derrota para o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (8), no Allianz Parque.

Hoje fomos uma sombra do que é esta equipe, hoje faltou alma. Hoje merecemos todas as críticas dos torcedores, merecíamos ser chamados de tudo quanto é nome ao final do jogo Abel Ferreira, em entrevista coletiva

O que ele disse

Ao abrir a coletiva, Abel Ferreira fez questão de parabenizar o Botafogo, adversário que saiu campeão na última rodada do Brasileirão. "Gostaria que minhas primeiras palavras fossem para John Textor, presidente do Botafogo. Queria dar os parabéns para meu conterrâneo, Artur Jorge, e ao Marlon Freitas [técnico e capitão do Botafogo, respectivamente]. Este ano vocês foram os justos vencedores", começou Abel Ferreira.

Ao ser indagado sobre o que esperar do Palmeiras para 2025, o técnico disse que haverá algumas mudanças em relação ao elenco. "Todos os anos temos mudanças, vendemos jogadores, temos que reformar o elenco, este é o primeiro ano que não ganhamos um título expressivo. Serve de consolação o Paulista", disse, antes de falar a respeito do desempenho da equipe na partida contra o Fluminense.

Abel foi irônico sobre como vai preparar o elenco para o Super Mundial de 2025 e disse que está triste com os jogadores pelo jogo contra o Fluminense. "Vamos tentar contratar os mesmos jogadores do Real Madrid, do City... Não há como! Nós temos que concorrer com outras armas, com outras estratégias. Criar ambição, espírito de grupo. Isso é o que eu mais me orgulho nessa equipe, menos hoje, hoje estou triste. Estou muito triste com o que os jogadores fizeram aqui. Hoje merecíamos que nos chamassem de tudo quanto e nome no final do jogo."

O que mais ele falou

Dudu fica ou vai embora? "Para ser sincero, não sei [se ele fica]. Isso é um assunto que está entregue à diretoria, a ele e ao representante dele. Não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Vamos ver, não sei."

Comparação entre o Palmeiras e Ayrton Senna. Indagado se o elenco do Palmeiras está repleto de jogadores com "barriga cheia" de títulos, Abel Ferreira acabou fazendo uma comparação com Ayrton Senna, que foi tricampeão da Fórmula 1. "Eu não preciso dizer mal do Palmeiras para enaltecer aquilo que foi histórico. Nunca na história do Botafogo fizeram isso [vencer Libertadores e Brasileirão no mesmo ano]. O Botafogo foi o clube que mais investiu na América do Sul. O Ayrton Senna não deixou de ser uma referência para nós porque em dez anos só ganhou três títulos."

Filosofia do Palmeiras. Abel Ferreira falou sobre o fato de o Palmeiras não contratar jogadores medalhões, e preferir investir na base. "Telê Santana já dizia que gostava de cães magros [jogadores jovens, com fome de vencer]. Somos quem mais investe na base, em jogadores que vão trazer energia para o elenco. Nunca contratamos medalhões, não é filosofia do clube, nós apostamos muito na base. É uma filosofia diferente, do que o Botafogo faz, o Flamengo faz. Não tá certo nem tá errado, são filosofias diferentes".

Investimento na base. "Vamos usar todos os nossos recursos para combater o investimento do Botafogo, do Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo... Vamos concorrer com nossos adversários, temos que estar preparados para isso. É um fato. Buscar jogadores mais jovens, como sempre fazemos."