Brasileirão acabou: veja quem jogará Libertadores e Sul-Americana em 2025

O fim do Brasileirão definiu todos os clubes do país que disputarão as competições continentais em 2025.

Classificados à Libertadores

O Bahia ficou com a última vaga do G8, o grupo que vai para a Libertadores. A equipe comandada por Rogério Ceni venceu em casa o vice-lanterna Atlético-GO e terminou à frente do Cruzeiro por um ponto.

Ele se junta a Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo e Corinthians. Todos eles já haviam confirmado antecipadamente a participação na Libertadores. Bahia e Corinthians disputarão a pré-Libertadores.

As vagas extras via Brasileirão foram "abertas" devido aos títulos de Botafogo e Flamengo, que conquistaram respectivamente a Libertadores e a Copa do Brasil e terminaram no pelotão de cima da tabela.

Quem vai à Sul-Americana

Ao Cruzeiro restou a disputa da Sul-Americana. A Raposa venceu o Juventude, que acabou ficando fora da zona de classificação.

Atlético-MG e Fluminense venceram seus jogos, afastaram o rebaixamento e também conquistaram a vaga. Com isso, asseguram a participação em uma competição internacional na próxima temporada.

O Grêmio pegou a última vaga mesmo com a derrota para o Corinthians. A equipe comandada por Renato Gaúcho terminou em 14º, levando a melhor sobre o Juventude nos critérios de desempate.

Vasco e Vitória já estavam classificados para a Sula.

Quem vai disputar Liberta e Sula

Classificados à Libertadores

Botafogo Palmeiras Flamengo Fortaleza Inter São Paulo Corinthians (pré-Libertadores) Bahia (pré-Libertadores)

Classificados à Sul-Americana