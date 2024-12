Rival do Fla no Super Mundial, Chelsea vence Tottenham em jogo de 7 gols

O Tottenham recebeu o Chelsea, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. No Tottenham Hotspur Stadium, os visitantes venceram por 4 a 3, de virada, com gols de Jadon Sancho, Cole Palmer (2) e Enzo Fernández. Enquanto Dominc Solanke, Dejan Kulusevski e Heung-min Son marcaram para o time da casa.

Com o resultado, o Chelsea se isolou na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 31 pontos, dois a mais que o Arsenal, que empatou na rodada. Por outro lado, o Tottenham caiu para a 11ª posição, com 20 pontos. Essa foi a terceira partida sem vitória da equipe do técnico Ange Postecoglou na competição.

Os dois times voltam a campo nesta quinta-feira. O Tottenham visita o Rangers, da Escócia, às 17 horas (de Brasília), pela sexta rodada da Liga Europa, no Estádio Ibrox. O Chelsea encara o Astana, do Cazaquistão, às 12h30, pela quinta rodada da Liga Conferência, no Estádio Central.

Aos dez minutos, após mais um escorregão de Cucurella, Dejan Kulusevski recebeu de Pedro Porro, cortou para o meio da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Robert Sánchez. Aos 17, Cucurella acionou Jadon Sancho na ponta esquerda. O inglês fez fila nos defensores, chutou colocado e descontou para o Chelsea.

Já no segundo tempo, o árbitro anotou pênalti para o Chelsea, após Yves Bissouma derrubar Nicolas Jackson na área. Cole Palmer foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 15.

A virada do Chelsea saiu aos 27 minutos. Palmer recebeu na ponta direita, limpou a marcação e finalizou. A bola explodiu na zaga e sobrou para Enzo Fernández, que bateu de primeira e marcou um belo gol.

Aos 37, Pape Matar Sarr fez pênalti em Cole Palmer. O artilheiro da equipe bateu de cavadinha e anotou seu segundo gol na partida e o quarto do Chelsea. Já nos acréscimos, após bela jogada de James Maddison na linha de fundo, Heung-min Son recebeu livre e marcou o terceiro do Tottenham.

Confira os outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo

Ipswich Town 1 x 2 Bournemouth;

Fulham 1 x 1 Arsenal;

Leicester City 2 x 2 Brighton.