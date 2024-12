CBF inclui Estêvão, do Palmeiras, e Garro, do Corinthians, no time ideal do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2024 chegou ao fim neste domingo, com uma temporada emocionante até a última rodada. O Botafogo se consagrou campeão, conquistando seu terceiro título nacional na 38ª rodada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elegeu os vencedores dos prêmios coletivos e indivuduais da competição, incluindo Estêvão, do Palmeiras, e Garro, do Corinthians, no time ideal.

Diversos prêmios destacaram os melhores desempenhos do Brasileirão. O melhor jogador premiou o atleta mais destacado, enquanto o treinador do ano reconheceu o melhor técnico. O prêmio de artilheiro foi para o jogador que mais fez gols, e o de revelação destacou o jovem talento da temporada.

O craque da galera foi escolhido pelo público, e o gol mais bonito elegeu o tento mais espetacular. O prêmio "Não É Só Futebol" homenageou ações fora de campo, e o fair play premiou o time que mais respeitou os adversários.

Time ideal



A escalação ideal do Brasileirão foi definida por treinadores, capitães e jornalistas de todo o país. O Botafogo, campeão da competição, teve cinco jogadores representando a equipe entre os 11 escolhidos:

Goleiro: John (Botafogo)



Zagueiros: Alexander Barbosa (Botafogo) e Bastos (Botafogo)



Lateral-direito: Wesley (Flamengo)



Lateral-esquerdo: Bernabei (Internacional)



Volantes: Gerson (Flamengo) e Marlon Freitas (Botafogo)



Meias: Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional)



Atacantes: Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras)

Meus 11 e meu mister! Está escalada a Seleção do Campeonato! Os craques que fizeram a diferença durante toda a temporada do @brasileirao! ? pic.twitter.com/coeb0PTm02 ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) December 9, 2024

Luiz Henrique, um dos grandes protagonistas da campanha vitoriosa do Botafogo, foi eleito o craque do Brasileirão. Com 36 jogos, sete gols e três assistências, o desempenho de Luiz Henrique na Série A também se estendeu à Libertadores, o que lhe garantiu convocações para a Seleção Brasileira.

Treinador do ano



Artur Jorge, em sua primeira temporada no Botafogo, foi eleito o treinador do ano. Sob sua liderança, o time carioca conquistou o título do Brasileirão com 79 pontos, 23 vitórias, dez empates e cinco derrotas. O Botafogo teve a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 29 gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 59 gols marcados.

Artilheiros



Alerrandro (Vitória) e Yuri Alberto (Corinthians) foram os artilheiros da competição, ambos com 15 gols. O prêmio passou a ser uma homenagem a Roberto Dinamite, maior goleador da história dos Brasileirões. A entrega do troféu está prevista para a terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Revelação



Estevão, do Palmeiras, foi eleito a revelação do Brasileirão. Com apenas 17 anos, o atacante foi uma peça-chave na luta do Palmeiras pelo tricampeonato brasileiro. Em 31 jogos, ele marcou 13 gols e deu nove assistências.

Craque da galera



Rodrigo Garro, do Corinthians, foi escolhido o Craque da Galera, prêmio conquistado por meio de votação popular. O meio-campista argentino se destacou com dez gols e dez assistências, ajudando o Timão a garantir sua classificação para a Libertadores.

Gol mais bonito



O gol mais bonito do Brasileirão foi de Alerrandro, do Vitória, que marcou um golaço de bicicleta no empate 2 a 2 com o Cruzeiro, na 23ª rodada. A votação para escolher o melhor gol foi realizada por meio de enquetes no Instagram do Brasileirão.

Prêmio "Não É Só Futebol"



A CBF homenageou Internacional, Grêmio e Juventude, clubes do Rio Grande do Sul afetados pela tragédia climática das enchentes no estado. Thiago Maia (Internacional), Diego Costa (Grêmio) e Nenê (Juventude) receberam o prêmio por seu esforço nas ações de resgate e ajuda às vítimas das enchentes.

Fair Play



O Bahia recebeu o prêmio fair play, por ser o clube que mais respeitou a integridade dos adversários durante o Brasileiro, tendo recebido apenas um cartão vermelho ao longo de toda a competição.