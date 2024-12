Capitão do Botafogo após título: 'Carreguei uma cicatriz por 12 meses'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O volante Marlon Freitas, capitão do Botafogo, não escondeu a emoção e desabafou após a confirmação do título do Brasileirão 2024. Ele é um dos remanescentes da campanha de 2023, quando o time era líder e perdeu o campeonato nas rodadas finais. Agora, pode, enfim, comemorar a conquista nacional.

"Para quem viveu o ano passado, para quem viveu esse Botafogo, agora ser campeão da América e campeão brasileiro. (Fico) um pouco emocionado porque foi muito difícil o final do ano passado, sabe? Eu não gosto muito de ficar lembrando isso, porque é algo bem pessoal. Carreguei uma cicatriz por 12 meses daquilo que aconteceu no ano passado", disse Marlon, ao Premiere, ainda no gramado do Nilton Santos.

Mudança de um ano para o outro. "Só que as pessoas não podem apagar o ano que eu vinha fazendo, até as últimas cinco, oito rodadas do ano passado. E não apagaram, pode ter certeza disso, porque eu vi muita coisa boa. Assumo a minha responsabilidade também naquela de rendimento, de performance. Enfim, cara, eu me achava muito forte. O que aconteceu esse ano... não é pelas conquistas, não, sabe? É pela coragem, é pela força. Só minha família sabe o que eu passei. E conquistar esse título brasileiro, Libertadores, é um ano mágico. E depois de tudo que aconteceu, Deus é tão incrível que eu me tornei um dos capitães da equipe, olha como Deus faz as coisas. Acredito que tinha que ser assim, estava preparado para mim. Estava preparado para esse grupo, então assim, quero agradecer muito a minha família, a esse grupo, esse grupo merece muito. A gente trabalhou muito no dia a dia. Estou muito feliz!"

Força do grupo. "Sem esse grupo também... Estou muito feliz. Isso aqui é produto de muito esforço, muito esforço mesmo. Muita dedicação. Eu coloquei como meta. Eu sabia que se coletivamente o nosso time fosse bem, individualmente muitas coisas boas iriam acontecer. Estou muito feliz, vou dividir esse prêmio com o meu grupo, com a minha família. Muito feliz mesmo".

Marlon Freitas foi um dos eleitos para a seleção do campeonato.