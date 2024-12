Z4, vaga na Libertadores, título... O que ainda está em jogo no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro termina neste domingo (8), e seis dos dez jogos programados têm caráter decisivo, todos às 16h (de Brasília). As brigas vão desde a coroação do título até a luta para escapar do rebaixamento.

A briga pelo título

Botafogo e Palmeiras estão no páreo pela taça. Os cariocas levam vantagem e precisam apenas empatar contra o São Paulo, que não sairá da 6ª posição independentemente do que aconteça no Nilton Santos. O alviverde, por outro lado, só será campeão se derrotar o Fluminense em casa e contar com a vitória de um de seus maiores rivais.

1 - Botafogo: 76 pontos

2 - Palmeiras: 73 pontos

A briga por Libertadores

Bahia e Cruzeiro brigam pela última vaga na fase preliminar do torneio continental. Os baianos, com um ponto a mais na tabela, recebem o já rebaixado Atlético-GO, enquanto os mineiros vão a Caxias do Sul encarar um Juventude, que ainda sonha com Sul-Americana.

8 - Bahia: 50 pontos

9 - Cruzeiro: 49 pontos

A briga contra o rebaixamento

Atlético-MG, Fluminense, Athletico e Bragantino agonizam na tabela em luta contra a última vaga da Série B. A boa notícia é que todos — incluindo os paulistas, que abrem o Z4 — dependem de si mesmos para garantir a permanência na elite nacional. Mineiros e paranaenses se enfrentam, enquanto o Flu encara o Palmeiras fora de casa. O Bragantino recebe o já rebaixado Criciúma.

14 - Atlético-MG: 44 pontos

15 - Fluminense: 43 pontos

16 - Athletico: 42 pontos

17 - Bragantino: 41 pontos

Veja partidas decisivas