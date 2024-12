Bragantino goleia Criciúma com mais um de Sasha e escapa do rebaixamento

O Bragantino atropelou o Criciúma por 5 a 1 no Nabi Abi Chedid e se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo Sasha, Henry Mosquera e Jhon Jhon fizeram os gols da salvação do Massa Bruta. Rodrigo descontou para o Criciúma.

Sasha marcou novamente para o Bragantino permanecer na primeira divisão. O camisa 19, que balançou a rede nos últimos três jogos, já havia feito os dois da vitória no confronto direto contra o Athletico, na rodada anterior.

O Massa Bruta pulou para 16º na tabela e saiu do Z4, terminando o campeonato com 44 pontos. A equipe do interior paulista passou o Furacão, que caiu para a Série B em seu centenário.

Já rebaixado, o Criciúma seguiu em 18º, com 38. A equipe catarinense foi para o último compromisso sem chances de se salvar e se despede da competição com mais uma derrota.

Como foi o jogo

Juninho Capixaba, do Bragantino, comemora seu gol contra o Criciúma, pelo Brasileirão Imagem: Diogo Reis/Agif

O Bragantino começou encurralando o adversário e logo saiu na frente no placar. Aos 12', Lincoln cobrou falta para a área, a bola desviou no meio do caminho e Juninho Capixaba, no reflexo, desviou para o fundo da rede.

O time da casa seguiu atacando e ampliou a vantagem. Lincoln, novamente, começou a jogada do gol, dando um toque com classe para Hurtado, que cruzou para a área. Vinicinho apareceu nas costas da marcação, mergulhou e fez o segundo aos 29.

O Criciúma melhorou e pressionou até descontar. Marcelo Hermes cobrou escanteio aos 38', Rodrigo venceu a marcação pelo alto e, de cabeça, descontou.

A estrela de Sasha brilhou mais uma vez, confirmando a presença do Bragantino na Série A. Aos 9' do segundo tempo, Jhon Jhon avançou pela direita e cruzou. A bola sobrevoou a área e encontrou o atacante sozinho no segundo pau, que cabeceou firme para aliviar a situação do Bragantino.

O Massa Bruta deslanchou e marcou mais duas vezes para decretar a goleada. Henry Mosquera e Jhon Jhon deram números finais ao placar. Bolasie ainda chegou a balançar a rede na reta final, mas o gol foi anulado por toque na mão após revisão do VAR.