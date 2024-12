Bragantino cumpre dever de casa, goleia o Criciúma e se mantém na Série A do Brasileiro

O RB Bragantino jogará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Neste domingo, a equipe goleou o já rebaixado Criciúma por 5 a 1, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela última rodada do Brasileirão. Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo Sasha, Mosquera e Jhon Jhon marcaram para o Massa Bruta. Rodrigo balançou as redes para o time catarinense.

A equipe paulista precisava vencer a partida de qualquer jeito para escapar do rebaixamento. O RB Bragantino iniciou a derradeira rodada na 17ª posição, com 41 pontos. Com a vitória, a equipe subiu para o 16º lugar, chegou a 44 unidades e "rebaixou" o Athletico-PR, que ficou em 17º, com 42, após perder para o Atlético-MG.

Do outro lado, o Criciúma encerrou sua campanha na Série A com a queda para a Segunda Divisão. A equipe não venceu nenhum de seus últimos nove jogos no torneio e ficou na 18ª posição, com 38 pontos.

??CABOU!!!!!!!!!!!! ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 8, 2024

Como era de se esperar, o RB Bragantino começou mais ligado na partida, promovend0 as principais chances de gol. A primeira boa oportunidade surgiu aos nove minutos, quando Lincoln aproveitou cruzamento da esquerda e bateu firme de voleio, mas para fora.

Dois minutos depois, o Massa Bruta conseguiu balançar as redes do Criciúma. Em cobrança de falta, Lincoln levantou a bola na área. Após desvio, Juninho Capixaba ficou com o rebote e bateu no cantinho para colocar os donos da casa na frente.

O Criciúma respondeu aos 24. Pedro Rocha recebeu bom passe de Arthur Caíke na direita e bateu na rede pelo lado de fora. Cinco minutos depois, o RB Bragantino ampliou. Hurtado recebeu lindo passe de Lincoln na direita, tirou a marcação e cruzou à meia altura. Vinicinho recebeu o cruzamento e bateu para marcar o segundo gol do time paulista.

Mas o time catarinense não se abateu e descontou ainda na primeira etapa. Aos 38, Marcelo Hermes cobrou escanteio na cabeça de Rodrigo. O zagueiro testou firme sem chances para Cleiton e recolocou o Criciúma na partida.

Animado com o gol feito na reta final do primeiro tempo, o Criciúma começou melhor na segunda etapa. Apesar disso, quem marcou foi o Massa Bruta. Aos nove minutos, Jhon Jhon acertou lindo cruzamento da direita e encontrou Sasha nas costas da defesa adversária. O artilheiro cabeceou para anotar o terceiro do Braga e seu oitavo no Brasileiro.

Sasha voltou a balançar as redes aos 17, quando driblou o goleiro Gustavo após contra-ataque e mandou para o fundo do gol. Contudo, a bola bateu no braço do atacante, e o tento foi anulado. No lance seguinte, o árbitro assinalou pênalti para o Criciúma depois de Capixaba derrubar Jhonata Robert. No entanto, após revisão no VAR, ele voltou atrás e anulou a penalidade.

O roteiro do jogo estava a favor do RB Bragantino. Aos 24, a equipe paulista retomou a posse de bola na defesa e saiu em contra-ataque. Mosquera tabelou com Lucas Evangelista, que conduziu a bola e devolveu para o atacante colombiano. Ele saiu na cara do gol e bateu na saída de Gustavo. 4 a 1 para o Massa Bruta.

E ainda deu tempo dos donos da casa marcarem mais um gol. Aos 36, Mosquera arrancou pela esquerda, deixou a marcação para atrás, chegou na linha de fundo e passou para Jhon Jhon. O meia tocou de primeira e marcou o quinto e último tento do RB Bragantino, garantido na elite do futebol brasileiro.

O Criciúma descontou novamente aos 42. Bolasie aproveitou desvio de Eliédson, driblou Cleiton e tocou para o gol aberto. No entanto, após revisão no VAR, o árbitro viu toque de mão do atacante dos visitantes e anulou o tento.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO 5X1 CRICIÚMA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 8 de dezembro de 2024, domingo



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lucas Costa Modesto (DF)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)



Cartões amarelos: Vinicinho (RB Bragantino) / Barreto, Newton, Tobias Figueiredo (Criciúma)

GOLS: Juninho Capixaba, aos 11 do 1º tempo, Vinicinho, aos 29 do 1º tempo, Eduardo Sasha, aos nove do 2º tempo, Mosquera, aos 24 do 2º tempo, e Jhon Jhon, aos 36 do 2º tempo (RB Bragantino) / Rodrigo, aos 38 do 1º tempo (Criciúma)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique (Raul), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom (Douglas Mendes), Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Lincoln (Vitinho); Vinicinho (Guilherme Lopes) e Eduardo Sasha (Mosquera)



Técnico: Fernando Seabra

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho), Newton, Ronald e Jhonata Robert (Eliédson); Pedro Rocha (Bolasie) e Arthur Caíke (Eduardo Melo)



Técnico: Claudio Tencati