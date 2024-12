Botafogo x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Botafogo recebe o São Paulo neste domingo (8), no Nilton Santos, às 16h, em jogo que vale o título do torneio. Os cariocas precisam de um empate para se sagrarem campeões brasileiros.

O duelo terá transmissão de sportv, Premiere e TV Globo para todo o país, exceto São Paulo, Paraná e Minas Gerais (apenas Juiz de Fora exibe o jogo). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo não tem mais aspirações no Brasileirão e deve ter time misto no duelo. O Tricolor já está garantido como sexto colocado e com vaga na fase de grupos da Libertadores.

Já o Botafogo é o líder do torneio e precisa de apenas de um empate para chegar a 77 pontos e garantir o título. Com 73 pontos em segundo lugar, o Palmeiras depende de uma derrota dos cariocas para ter chances de levantar o troféu.

Botafogo x São Paulo

Botafogo: John; Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Savarino; Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Patryck; Santiago Longo, Alisson (Bobadilla) e Nestor; Michel Araújo, William Gomes e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía