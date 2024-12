Botafogo vence reservas do São Paulo e é campeão brasileiro após 29 anos

O Botafogo é campeão brasileiro. Neste domingo, o time comandado por Artur Jorge venceu os reservas do São Paulo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou a o título nacional que não era conquistado há 29 anos. Savarino e Gregore marcaram os gols do Glorioso. Willliam Gomes balançou as redes para o Tricolor.

Neste domingo o São Paulo, sem qualquer objetivo restante na competição, foi a campo com apenas dois titulares absolutos: Igor Vinícius e Alan Franco. Todos os outros jogadores escalados costumam ser acionados com menos frequência, e o Botafogo aproveitou o fato de Zubeldía ter preservado a maioria das estrelas de seu elenco para não deixar o tão esperado título brasileiro escapar.

O Palmeiras era o único outro time com chance de título na última rodada do Brasileirão. Para erguer a taça, porém, precisava vencer o Fluminense e torcer para o rival São Paulo derrotar o Botafogo.

Esse é o terceiro título brasileiro da história do Botafogo. O clube já havia sido campeão em 1968 e 1995. Já o São Paulo terminou o campeonato na sexta colocação e se classificou diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Domínio botafoguense

Desde o início do jogo as pretensões das duas equipes eram nítidas. De um lado, o São Paulo, sem qualquer objetivo no campeonato, parecia apenas passar o tempo, enquanto do outro lado se via um Botafogo determinado a dar mais um show à sua torcida, que lotou o estádio Nilton Santos.

Logo aos 13 minutos, a primeira chance dos donos da casa. Luiz Henrique chegou na linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro para a área. A bola passou por Mateo Ponte, mas Igor Jesus apareceu logo atrás para completar para o gol, mas mandou para fora.

Um pouco depois foi a vez de Marçal receber na entrada da área, dominar e mandar em direção ao ângulo, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A pressão botafoguense não cessava. Aos 32 minutos, Igor Jesus recebeu cruzamento de Savarino, subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, mas Jandrei fez a defesa em dois tempos.

A única oportunidade do São Paulo aconteceu aos 35, quando William Gomes recebeu longo lançamento de Alan Franco, matou no peito e, ao sair cara a cara com John, tentou encobrir o goleiro, mandando para fora.

Depois disso, o Botafogo, enfim, abriu o placar. Aos 37 minutos, Santiago Longo errou o domínio na saída de bola e foi desarmado por Marçal e acionou Igor Jesus, que, por sua vez, deu passe açucarado para Savarino sair cara a cara com Jandrei e tocar com categoria, encobrindo o goleiro são-paulino, para abrir o placar.

Antes do apito final os donos da casa ainda tiveram a chance de ampliar. Alex Telles recebeu lançamento nas costas de Ruan, dominou e invadiu a área, saindo na cara do gol, mas viu Jandrei fazer grande defesa. No rebote, Igor Jesus bateu firme, mas o goleiro são-paulino novamente bloqueou o arremate e, na sequência, Alan Franco afastou o perigo, impedindo que a bola cruzasse a linha do gol.

São Paulo empata

Com a vantagem no placar, o Botafogo voltou para o segundo tempo sem grandes ambições. O plano, aparentemente, era apenas administrar a vitória parcial para não correr qualquer risco de deixar o título brasileiro escapar.

Ainda assim, os donos da casa quase ampliaram a vantagem aos 12 minutos, quando Luiz Henrique recebeu de Almada após corta-luz de Igor Jesus e bateu da entrada da área, no cantinho, obrigando Jandrei a se esticar todo para espalmar para escanteio.

Mas, foi o São Paulo quem conseguiu ir às redes. Aos 18, Marlon Freitas foi desarmado por William Gomes na entrada da área e tocou na saída do goleiro John, estufando as redes no Nilton Santos para deixar tudo igual no placar.

Botafogo garante a vitória

Nos minutos finais, ambas as equipes preferiram não se expor, mas o Botafogo se manteve atento até o último instante para garantir a vitória já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Gregore aproveitou a falha de Jandrei na saída de bola para se antecipar, efetuar o desarme e completar para o fundo das redes, iniciando a comemoração do primeiro Campeonato Brasileiro do Glorioso em 29 anos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 1 SÃO PAULO

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro



Data: 8 de dezembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR FIFA - RS)

Gols: Savarino, aos 37 do 1ºT, e Gregore, aos 47 do 2ºT (Botafogo); William Gomes, aos 18 do 2ºT (São Paulo)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas (Allan); Luiz Henrique (Rafael), Savarino (Matheus Martins), Thiago Almada (Tchê Tchê) e Igor Jesus (Tiquinho Soares).



Técnico: Artur Jorge.

SÃO PAULO: Jandrei; Ruan (Igão), Alan Franco e Sabino; Igor Vinícius (Michel Araújo), Santiago Longo, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Patryck; William Gomes (Ryan Francisco), Nestor e André Silva (Moreira).



Técnico: Luis Zubeldía.